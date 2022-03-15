Altın fiyatları 15 Mart: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altının ons fiyatı, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle değer kaybını sürdürürken; gram altın da ons altının etkisiyle geriliyor.

Altının ons fiyatı aralıksız 3 gündür düşüşünü sürdürürken; bu düşüşte ABD tahvil faizlerinin yükselişi etkili oluyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 2,16 seviyesine kadar yükselerek, Haziran 2019 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatlarını baskılıyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed), yarın Türkiye saati ile 21.00’de açıklayacağı faiz kararı da altın fiyatlarını baskılıyor. Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına gitmesine piyasalar tarafından kesin gözüyle bakılırken; toplantı sonrasında TSİ 21:30’da Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında vereceği mesajlar piyasalar açısından kritik olacak.

Altının ons fiyatı, haftanın ikinci işlem gününde 1913 dolara kadar gerilerken; gün içerisinde en yüksek 1954 doları gördü. Ons altın saat 17:00 itibarıyla yüzde 1,40 oranında düşüşle 1923 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının gram fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle dünkü kapanış fiyatına göre değer kaybında hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 931,64 lira seviyesini, en düşük ise 893,70 lira seviyesini gördü. Gram altın şu dakikalarda ise yüzde 2,47 oranında düşüşle 904,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1472 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 63 liradan satılıyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR