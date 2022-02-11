11 Şubat altın yorum: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Ons altın fiyatı dün açıklanan ABD enflasyon verisine sert tepki verirken, gözler Fed üyelerinden gelebilecek mesajlara çevrildi. Gedik Yatırım - Yatırım Uzmanı Karadağ, altın fiyatları üzerinde yaşanan tüm gelişmeleri ve olası senaryoları Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelerek 40 yılın en yüksek seviyesini yenileyen ABD ocak ayı enflasyonu sonrası piyasalar hareketlendi. Küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, ons altın fiyatı sert dalgalandı; ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 2019 yılından bu yana ilk defa yüzde 2 seviyesinin üzerine çıktı.

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları sonrası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek toplantısından 0,50 baz puan faiz artırım beklentisi yükseldi. Fed’in agresif bir sıkılaşmaya gitmesi ons altın fiyatları açısından negatif olurken; diğer taraftan yükselen enflasyon ve Rusya-Ukrayna gerilimi ‘güvenli liman’ etkisini çalıştırdığından altın fiyatlarını destekleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Altının ons fiyatı dün kritik veri sonrası ilk tepki olarak 1821 dolar seviyesine kadar gerilerken sonrasında 1841 dolara kadar yükseldi. Ons altın haftanın son işlem gününde de düşüş eğilimli hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 1828 doları, en düşük ise 1821 doları gördü. Kıymetli maden saat 13:01 itibarıyla yüzde 0,06 oranında düşüşle 1826 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN DEĞER KAYBEDİYOR

Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 796,25 lira seviyesini, en düşük ise 789,11 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:07 itibarıyla yüzde 0.51 oranında düşüşle 789,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1297 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 348 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 796 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 793 lira seviyeden başlamıştı.

ALTIN FED’E DİRENİYOR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Uzmanı

Dünkü ABD TÜFE verisi sonrasında ons altında oynaklık hızlandı. Veri öncesi 1830 dolar üzerinde seyreden ons altın, veri sonrasında hızlıca 1820 dolar seviyesine doğru düşüş kaydetti. Sonrasında gelen tepki alımlarıyla yeniden 1840 dolar bölgesine yükselmesine karşın bu sabah 1820-1828 dolar aralığında işlem görüyor.

Son 40 yılın zirvesinde açıklanan ABD ocak ayı enflasyonu sonrasında piyasalarda Fed beklentileri güçlendi. Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında daha fazla faiz artışına gidebilme ihtimali devreye girince, ABD 10 yıllık tahvil faizi en son 2019 yılında gördüğü yüzde 2,00 seviyesine ulaştı. Küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı. Ons altın yine de temkinli. Fed beklentilerinin güçlendiği bu ortamda ons altında ivme kaybı sınırlı kaldı.

Dünyada yavaşlayan büyüme ve yükselen enflasyon sebebiyle altının da bu ortamda iyi bir yatırım aracı olduğunu unutmamak gerekiyor. Her ne kadar Fed şahinleşiyor dense bile ülke büyümelerinde yavaşlama görülür ve enflasyonda beklenen düşüş patikasına geç girilirse, altına yönelik talebin artma ihtimali de olabilir. Dolayısıyla altın için kısa vadede güçlü bir beklenti bulunmuyor. Kararsız seyirler devam edebilir.

Ukrayna-Rusya arasındaki gelişmelerin etkisiyle ons altında güvenli liman algısının da devrede olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle bu konuda tansiyonun daha da artması durumunda ons altında da yükselişin sürmesi beklenebilir. Kısacası piyasada çok fazla risk var ve bu nedenle ons altında da net bir yönden bahsetmek zor olabiliyor. Bu risklerin bazıları altını beslerken, bazıları da altını baskılayabilir. Altında da bu nedenle karışık seyirler görebiliyoruz. Bundan sonraki süreç için ons altında Fed üyelerinden gelecek konuşmalar, ABD enflasyonu, Ukrayna-Rusya ve tahvil faizlerinin seyri takip edilecektir.

Teknik olarak bakıldığında, 1808 dolar destek noktası olarak bulunuyor. Bu desteğin altında kapanışlarda geri çekilmeler devam edebilir. Olası böyle bir senaryoda 1792 – 1785 dolar destek noktaları olarak izlenebilir. Buna karşın, bir süredir önemli bir direnç olduğunu düşündüğüm 1835 dolar direncini takip etmeye devam ediyorum. Bu direncin üzerinde güçlü kapanışlar görülemediği için yükselişinde başarısız kalıyor. Ons altın 1835 dolar direncinin üzerinde saatlik kapanışlarda yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir. Yukarıda 1835 dolar üzeri 1853 dolar direnci bulunuyor.

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