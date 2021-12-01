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Altın fiyatlarında dalgalı seyir! 1 Aralık altın fiyatları

01.12.2021 - 10:17 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları 1 Aralık: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 771 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1787 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 759 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 778 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 782,53 lira seviyesini, en düşük ise 738,13 lira seviyesini gördü.

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Gram altın, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10.04 itibarıyla yüzde 0.90 oranında düşüşle 771,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1230 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 61 liradan işlem görüyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1794 dolar seviyesini; en düşük ise 1770 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.93 oranında yükselişle 1787 dolardan işlem gördü.

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