Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Aralık altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 466 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1864 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Karadağ, “Ons altın için 1851 - 1847 – 1844 dolar destek noktaları, 1859 - 1862 – 1864 dolar direnç noktaları olarak izlenebilir. Mevcut pozisyonlar gram altın için bir süre daha korunabilir. İlave alımlar için geri çekilmeler değerlendirilebilir” şeklinde değerlendirdi.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 466 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 467 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı yeni güne ons altındaki yükselişe paralel olarak değer kazancıyla başlarken; gün içerisinde en düşük 463.09 lira seviyesini, en yüksek ise 468.37 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 12.46 itibarıyla yüzde 0.12 oranında düşüşle 466.52 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 137 liradan satılıyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bazı ülkelere ek kısıtlamaların getirilmesi risk algısını artırarak altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürürken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1864 dolar seviyesini en düşük ise 1850 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.55 oranında yükselişle 1864 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI BU GELİŞMELERİ TAKİP EDECEK

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altın, ABD ve Avrupa’da alınan yeni kısıtlamaların etkisiyle yukarı yönde tepki veriyor. Diğer yandan, ABD teşvik paketine dair görüşmeler dün de yapıldı ve sonrasında gelen açıklamalarda, en kısa sürede hayata geçirileceğine dair umut verici bir algı oluştu. Moderna aşısının güvenirliği FDA açısından teyit edildi ve kısa zamanda aşının son onayı alması bekleniyor.

Diğer yandan, dünya genelinde vakalar artarken Avrupa'da önlemler sıkılaştırılıyor ve Avrupa tarafından hala aşıya dair bir onay görülmüyor. En son yapılan açıklamalarda, yıl sonuna kadar Avrupa'da da aşılamanın başlaması yönünde. İngiltere, Kanada ve ABD’den sonra Avrupa’nın da aşılamaya başlaması piyasaları daha da rahatlatabilir.

Bugün günlerden Fed toplantısı. Kararda herhangi bir değişiklik beklenmiyor, ancak ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın açıklamaları önemli olabilir. Ayrıca, Fed ekonomik projeksiyonlarını da yayınlayacak. Gelecek yıllara dair nasıl bir ışık tutacak bunu da yakından takip etmekte fayda var.

Ons altın için 1851 - 1847 – 1844 dolar destek noktaları, 1859 - 1862 – 1864 dolar direnç noktaları olarak izlenebilir. Gram altın bu sabah yatay seyrediyor. Mevcut pozisyonlar gram altın için bir süre daha korunabilir. İlave alımlar için geri çekilmeler değerlendirilebilir.

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