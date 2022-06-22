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Altın fiyatları Başkan Powell'a ne tepki verdi?

22.06.2022 - 12:06 | Son Güncelleme :
ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 22 Haziran altın yorum

Altın yatırımcısının gözü bugün Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarındaydı. Powell konuşmasında, “Daha fazla faiz artışı uygun olur, kararlar toplantı bazında alınacak” derken; enflasyonda daha fazla sürprizle de karşılaşılabilineceğini belirtti. Altın fiyatları Powell'ın açıklamaları sonrası 1840 dolardan 1847 dolara kadar yükseldi. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, altın fiyatları üzerindeki son gelişmeleri Bigpara’ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Ons altın fiyatlarında genel çerçevede yatay eğilim sürerken; merkez bankalarının sıkılaşma politikalarını sürdürmesi ve küresel büyümenin yavaşlaması fiyatlar üzerinde etkili oluyor. 

ABD borsa endekslerindeki fiyatlamalar resesyon ihtimalinin arttığını gösterirken; küresel piyasalarda ise risk iştahının azaldığı gözleniyor. ABD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen toplantıda resesyon beklenmediğini belirtse de piyasa fiyatlamalarından buna ikna olunmadığını görüyoruz.

BAŞKAN POWELL'DAN ENFLASYON MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'nda yaptığı konuşma yayımlandı. Powell'ın konuşmasında; enflasyonu düşürmek için faizleri artırmaya devam edecekleri; "Enflasyon yukarı yönlü sürpriz yaptı ve daha fazla sürpriz kapıda olabilir. Bu yüzden gelecek veriye ve görünümün gelişimine yanıt verirken çevik olmalıyız" söylemleri öne çıktı.

Powell, 15 Haziran'da faiz kararının açıklanmasından sonra yaptığı basın toplantısında; verilere bağlı olarak faiz artırım hızına karar verileceğini ve yıl sonunda faizin geleceği seviyeyi yüzde 3,5 olarak açıklamıştı. Fed’in yükselen enflasyonun önüne geçebilmek için daha da agresifleşebileceği beklenirken; bu durum dünyada güvenli liman olarak görülen doları güçlendirerek, altın fiyatlarını baskılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın Fed Başkanı Powell'ın açıklaması öncesi 1840 dolar seviyesinde bulunurken; sonrasında gün içi zirvesi olan 1847 dolara kadar yükseldi. Ons altın, bugün içerisinde en düşük 1823 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,46 oranında yükselişle 1841 dolarda hareket ediyor.

Gram altının fiyatı, yeni işlem gününe düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1031,44 lira seviyesini, en düşük 1006,15 lirayı gördü. Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 17:24 itibarıyla yüzde 0,66 oranında yükselişle 1027,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1688 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 946 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1026 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1018 lira seviyeden başlamıştı.

​ONS ALTINDA KARARSIZLIK SÜRÜYOR
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Fed'in enflasyonu düşürmek için atacağı faiz adımları, piyasaları endişelendiriyor. Fed ve ABD hükümetinden her ne kadar resesyon beklemedikleri şeklinde açıklamalar gelse bile piyasalar bu konuda ikna olamıyor. Bu nedenle, bugün küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyrediyor. Dünkü alımların ardından bugünkü satışların nedeni geçtiğimiz hafta artan resesyon endişesi olarak görülüyor. Bu konu hala masada ve hassasiyetini koruyor. Bu nedenle, bundan sonraki süreçte resesyonla ilgili ihtimaller, fiyatlara yansımaya devam edebilir.

ABD Başkanı Biden ve ABD Hazine Bakanı Yellen’dan bu hafta gelen açıklamalar, resesyon kaçınılmaz değildir şeklindeydi. Geçtiğimiz hafta, Fed’de faiz kararı gününde, resesyon beklemediklerini belirtmişti. Ancak Fed’in agresif tutum sergileme durumundan kaynaklı olarak resesyon endişesi iyice artmış durumda. Yabancı kurumlar bu konuyla ilgili olarak raporlarında çok net bir şekilde ABD’de resesyon beklediklerini belirtmeye başladılar. Bu ihtimallerin konuşuluyor olması, piyasalarda oynaklığın sürmesine neden oluyor.

HAFTAYA ABD’NİN 1. ÇEYREK PERFORMANSINI NET GÖRECEĞİZ

Haftaya 29 Haziran günü ABD’de birinci çeyrek final verisi açıklanacak. Veri sonrası net bir şekilde ABD ekonomisinin birinci çeyrekteki performansını görüyor olacağız. İlk iki okumada ekonomisinin daraldığı görüldü. Bu nedenle resesyon beklentisini daha da güçlendirmiş oldu. Final verisi içinde daralma beklentisi güçlü. Gelecek hafta için manşetlerde ABD ekonomisi birinci çeyrekte daraldı ifadelerine kendimizi hazırlasak fena olmaz. Bu da bize gösteriyor ki, küresel piyasalarda risk iştahı baskı altında kalmaya devam edeceği gibi borsalarda da satışların sürmesini bekleyebiliriz. Borsalar satıcılı, emtialar satıcılı ve kriptolarda da benzer hareketler var.

Ons altın içinde kararsızlık sürüyor. Bir taraftan Fed’in şahinleşmesi, güçlenen dolar, ons altını baskılarken, kriptolardaki satışlarında ons altını sınırlı da olsa beslediği görülüyor. Bu ortamda ons altında bir süre daha yatay seyrin devam etmesi beklenebilir.

Ons altın için 1835 dolar direnç noktası olurken, bu direncin üzerinde kapanışların devamında 1845 – 1855 dolar direnç noktaları olarak izlenebilir. Buna karşın, geri çekilmelerde 1817 dolar desteğinin altında 1807 dolar ve 1796 dolar destek noktaları olarak takip edilebilir.

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