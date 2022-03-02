gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 2 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 874 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1933 dolar seviyesinde bulunuyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, "Şimdilik jeopolitik risk algısıyla güvenli liman olan ons altında yükseliş devam ediyor. Ancak aşırı bir oynaklık olduğu için ani hareketler görülebiliyor" şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun artacağına dair endişeler ve yaptırım risklerinin yükselmesi yatırımcıları güvenli varlıklara yöneltiyor. Altının ons fiyatı bugün 1950 dolar seviyesine kadar yükselirken, gün içerisinde en düşük 1930 doları gördü. Ons altın saat 13:20 itibarıyla dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0,61 oranında düşüşle 1933 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Gram altının fiyatı, haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 881,21 lira seviyesini, en düşük ise 863,01 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:20 itibarıyla yüzde 0.61 oranında yükselişle 874,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1434 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 902 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 862 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 867 lira seviyeden başlamıştı.

ALTIN FİYATLARINDA ANİ HAREKETLER GÖRÜLEBİLİYOR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan bu gerilim, emtiaların yükselişini sürdürmesine neden oluyor. Ons altın yeniden 1950 dolar sınırına yükseldi ve an itibariyle 1930 dolar seviyesinin üzerinde seyirler devam ediyor.

Bugün Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakerelerinin ikinci turunun yapılması bekleniyor. Oradan verilecek mesajlar, piyasaların seyrini belirleyebilir. Bu risk devam ettiği sürece ons altında da yükseliş korunabilir. Ancak bir neticeye varılır ve gerilim sona erer, o zaman ons altında da kazançların silindiğini görebiliriz. Kısacası, piyasalarda bu riski konuştuğumuz için net bir yön vermek çok sağlıklı değil. Özellikle teknik olarak seviyeler hızlı bir şekilde ihlal edildiği için önemini de yitiriyor. Şimdilik jeopolitik risk algısıyla güvenli liman olan ons altında yükseliş devam ediyor. Ancak aşırı bir oynaklık olduğu için ani hareketler görülebiliyor.

Bugünün veri takvimine bakıldığında, ABD ADP özel sektör istihdam verisi ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Powell'ın son günlerde yaşanan bu gerilim karşısında ekonomiye yönelik etkilerini nasıl değerlendireceği merak konusu. Ons altın için 1950 dolar gün içi direnci olarak takip edilebilir. Bu direncin üzerinde hareketlerin görülmesi durumunda 1980 dolar direncine doğru tepkiler sürebilir. Buna karşın, geri çekilmelerde 1916 – 1900 dolar kısa vadede izlenecek destek noktaları olarak bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde 1900 dolar altına doğru seyirler görülmüştü ancak kalıcı bir alan oluşturması zor. Ancak bu gerilim bitecek o zaman ons altında 1900 dolar seviyesinin altında kalıcı seyirlerin görülmesini bekleyebiliriz.

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