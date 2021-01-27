altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 27 Ocak altın yorum

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Altın fiyatlarında 2 kritik seviye!

27.01.2021 - 10:56 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatları şu dakikalarda 436 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1847 dolardan işlem görüyor. Ons altında 1875-1830 dolar seviyelerinin şu an dalgalanma bandı olduğunu belirten Özel Fon Yöneticisi Baştürk, “Bu aşamada 1875 dolar altında kaldığı sürece yukarı yönde net bir potansiyelden bahsetmek zor olacaktır. Düşüşlerde de 1830 dolarlardan kısa süreli toparlanmalar gelmeye devam edebilir” dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 438 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 435.65 lira seviyesini, en yüksek ise 439.25 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 11.32 itibarıyla yüzde 0.01 oranında yükselişle 436.98 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 718 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 954 liradan satılıyor.

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ABD'deki teşvik paketi belirsizlikleri ve Kovid-19 salgınında artan vakalar nedeniyle ons altındaki yön arayışı sürerken; altının ons  fiyatı gün içerisinde en yüksek 1853 dolar seviyesini, en düşük ise 1843 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.22 oranında düşüşle 1847 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDA 2 KRİTİK SEVİYE!
Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altında yaklaşık 20 gündür oldukça yatay hareketler var. Hem dolar kuru hem de ons altının belirli bantlar arasında dalgalanması gram altını da yatayda tutuyor. 

Ons altında 1875-1830 dolar arası şu an dalgalanma bandı. ABD 10 yıllık faizlerde yukarı yönde potansiyel devam ediyor. Bu durum ons altındaki yükselişleri sınırlıyor. Bu aşamada 1875 dolar altında kaldığı sürece yukarı yönde net bir potansiyelden bahsetmek zor olacaktır. Düşüşlerde de 1830 dolarlardan kısa süreli toparlanmalar gelmeye devam edebilir. 

Dolar kurunda da oldukça yatay bir seyir var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son toplantıda faizleri değiştirmedi, ancak şahin mesajlar verdi. Bu duruş yılın ilk yarısında devam edecektir. Ancak özellikle yılın ikinci yarısında baz etkisiyle enflasyonda olabilecek düşüşler, ekonomiyi ve özellikle konut sektörünü desteklemek için bu sefer faiz indirim beklentileri oluşacaktır. Diğer yandan dolar endeksinin de güçlendiği bir süreçteyiz. Bu nedenle kurdaki düşüşler artık sınırlanmaya başlayabilir. 7.30-7.20 TL bandı toparlanma bölgesi olarak izlenebilir. Yukarıda ise 7.52 TL çok kritik bir eşik. Şimdilik 7.52 TL altında kalınması TL için risk barındırmıyor. 7.52 TL geçilirse yükseliş ivmesi görebiliriz. 

Toparlayacak olursak; gram altında 430 TL seviyesini uzun zamandır ön plana çıkarıyorum ve bu seviyeyi izlemek önemli. Kısa vadede 430 TL ilk toparlanma bölgesi olarak izlenebilir. Yükselişlerde 447 TL geçilirse 473 TL’ye doğru potansiyel oluşacaktır. 


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