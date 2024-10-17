Altın fiyatlarına neler oluyor

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Küresel piyasalarda merak edilen tek konu Fed'in bundan sonraki süreçte faiz indirimi hızını nasıl ayarlayacağına yönelik olmaya devam ediyor.

ABD'de düşüş gösteren enflasyonla birlikte faiz konusunda da gevşeme yaşanmaya başladı. Fed'in bundan sonraki süreçte de faizi indireceğine yönelik beklentiler arttı.

Bunun yanında Orta Doğu'daki çatışma ortamı da altını pozitif etkiliyor.

İç piyasada ise yükselen dolar kuru gram altına pozitif yansıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2673 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2673 dolar, en yüksek de 2684 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2677 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2937 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2926 lira, en yüksek de 2953 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2944 liradan işlem görüyor.

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KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3044 liradan alınırken 3092 liradan satılıyor.