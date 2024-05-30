Altın fiyatlarına neler oluyor? | Altın Haberleri

Altın fiyatları sakin seyre devam ediyor. Hızlı yükselişlerin yaşanması için enflasyon verisine odaklanan ons altın ABD'de açıklanacak yeni verilere odaklandı.

Altın fiyatları son dönemde stabil seyretmeye başladı. ABD'de enflasyonun istenen seviyeye inmesi beklenirken Fed'in da bu kapsamda faiz indirimlerine başlayacak olması altın fiyatlarına durgunluk getirdi.

Eylül ayında Fed'den faiz indirimi beklentileri mevcut ancak henüz kesin bir indirim sinyali verilmedi.

Ons altın güne 2337 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2328 dolar, en yüksek de 2339 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2335 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın güne 2423 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2413 lira, en yüksek de 2428 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2425 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2423 liradan alınırken 2440 liradan satılıyor.

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