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Altın fiyatlarına ‘Fed’ desteği!

05.05.2022 - 11:28 | Son Güncelleme :
5 Mayıs gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, Fed’in açıklamalarından destek bularak değer kazancına yöneldi. Ons altın fiyatı kritik seviyenin üzerini görürken, şu dakikalarda 1897 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatı ise 906 lira seviyelerinde…

ABD Merkez Bankası (Fed), dün piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Bankanın karar metninde enflasyondaki risklere karşı dikkatli olunduğu mesajı verirken; bilançonun 1 Haziran’dan itibaren aylık 47,5 milyar dolar azaltılacağını ve gelecek 3 ayda aylık 95 milyar dolar azaltılacağı belirtti. Fed Başkanı Powell ise dün yaptığı basın açıklamasında, ekonomide hiçbir şeyin resesyona işaret etmediği vurgusunu yaparken; gelecek iki toplantı için 50 baz puan faiz artırımı masada olduğunu belirtti ve “75 baz puan faiz artırımı aktif olarak tartışılan düşünülen bir şey değil” dedi.

75 baz puan faiz artırımının masadan kalkmasıyla piyasalar rahatlarken; risk iştahında yükselme yaşandı. Fed’in sıkılaşma politikasında vites artırmayacağını göstermesiyle, altın fiyatları güç kazandı. Fed etkisiyle dünyada dolar varlıkları güç kaybederken, ons altın fiyatları ise kritik seviyenin üzerini gördü.

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Altının ons fiyatı, dün Fed’in karar metni ve Başkan Powell’ın açıklamaları sonrası 1866 dolar ile 1889 dolar arasında hareket ederken; yeni güne yükselişle başladı. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1903 doları, en düşük ise 1881 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,87 oranında yükselişle 1897 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, yeni güne 901 lira seviyeden başlarken; dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazancında hareket ediyor. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 907,71 lira seviyesini, en düşük ise 889,48 lira seviyesini gördü. Altın, saat 13:34 itibarıyla yüzde 1,80 oranında yükselişle 906,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1497 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 161 liradan işlem görüyor

 

 


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