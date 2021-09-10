  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Gram altın yükselmeye devam edecek mi? Yatırım uzmanlarının yorumları
‹ Önceki Haber Merkez Bankası rezervleri 119,2 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 119,2 milyar dolar oldu Sonraki Haber › Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Gram altın yükselmeye devam edecek mi? Yatırım uzmanlarının yorumları

10.09.2021 - 09:05 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları yükselişe devam ediyor! Serbest piyasa gram altın ve ons altın fiyatı ve altın yorumları

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken; gram altın fiyatı şu dakikalarda 487 lira seviyesinde hareket ediyor. Ons altın fiyatı ise, aynı dakikalarda 1801 dolar seviyesinde bulunuyor. Aracı kurumlar bugünkü altın fiyatı analizinde, fiyatlar üzerinde yaşanan yükselişlerin satış fırsatı olduğunu belirtirken; önemli gelişmeleri ve teknik seviyeleri değerlendirdi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 487 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 488 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 489,95 lira seviyesini, en düşük ise 486,50 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11.14 itibarıyla yüzde 0.18 oranında yükselişle 487,46 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 272 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1803 dolar seviyesini; en düşük ise 1792 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.42 oranında yükselişle 1801 dolardan işlem gördü.

YÜKSELİŞLER SATIŞ FIRSATI OLMAYI SÜRDÜRÜYOR
Vakıf Yatırım

Değerli metallerde dalgalı seyir sürüyor. Hafta içinde 1.780  seviyesine kadar gerileyen ons altında bu bölgeyi ana destek olarak  takip ediyoruz. Yukarıda ise, 1.815 ve 1.833 önemli direnç seviyeleri  olarak öne çıkıyor. 1.833 aşılmadıkça yükselişlerin satış fırsatı olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

ALTIN FİYATLARI BU GELİŞMELERDEN DESTEK BULABİLİR
Gedik Forex

Ons altın bu haftayı 1782-1830 dolar aralığında geçirdi. ABD'de geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verileri sonrası 1830 dolar seviyesine doğru hızlı yükselen altın bu seviyeyi aşamayarak ivme kaybetmeye başladı. Bu hafta Doların bir miktar güçlenmeye başlaması, ons altının da 1800 dolar altına doğru hareketine neden oldu.

Dün Avrupa Merkez Bankası, tahvil alımlarının son iki çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu. Önümüzdeki dönem için varlık alımlarının yavaşlamaya başlamasıyla Euro'nun güçlenmesi ve altının da bu gelişmelerden destek bulması beklenebilir. Şimdilik dünkü ECB kararı sonrası altında ciddi bir hareket olmadığı gözlemleniyor. Bugün ABD ÜFE takip edilebilir.

ÜFE VERİSİ TAKİP EDİLECEK
İnfo Yatırım FX

İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1828 seviyelerinde başlangıç yapan altın, hafta içerisinde kademeli aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi ve haftaya değer kaybı ile kapatmaya hazırlanıyor. 

Geçtiğimiz hafta ABD kanadından gelen Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin oldukça altında gelmesi ile yukarı yönlü hareketlenmeleri hızlanan altın, içerisinde bulunduğumuz haftada ABD kanadında hazine tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketlenmeler ile baskılandı. Herhangi bir faiz geliri olmayan değerli metalde aşağı yönlü hareketlenmeler hız kazandı. Haftanın son işlem gününe başlarken piyasalar ABD kanadından gelecek olan ÜFE verisini takip edecek. Veri TSİ Türkiye saati ile 15:30’da takip edilecek.

Hafta içerisinde yaklaşık olarak yüzde 2’ye yakın değer kaybı yaşayan ons altın grafiğini teknik olarak  inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1808.08 – 1820.05 – 1835.30 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.  Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1775.81 – 1755.35 – 1735.12 seviyeleri  destek noktaları olarak test edilebilir.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.439 Değişim: -0,96% Hacim : 10.917 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 10.09.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.455
8,4557 Değişim: 0,22%
Düşük 8,3894 10.09.2021 Yüksek 8,4719
Açılış: 8,4375
10,0120 Değişim: 0,19%
Düşük 9,9410 10.09.2021 Yüksek 10,0289
Açılış: 9,9931
486,11 Değişim: -0,14%
Düşük 484,40 10.09.2021 Yüksek 489,95
Açılış: 486,78
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.