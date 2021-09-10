Altın fiyatları yükselişe devam ediyor! Serbest piyasa gram altın ve ons altın fiyatı ve altın yorumları

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken; gram altın fiyatı şu dakikalarda 487 lira seviyesinde hareket ediyor. Ons altın fiyatı ise, aynı dakikalarda 1801 dolar seviyesinde bulunuyor. Aracı kurumlar bugünkü altın fiyatı analizinde, fiyatlar üzerinde yaşanan yükselişlerin satış fırsatı olduğunu belirtirken; önemli gelişmeleri ve teknik seviyeleri değerlendirdi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 487 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 488 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 489,95 lira seviyesini, en düşük ise 486,50 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11.14 itibarıyla yüzde 0.18 oranında yükselişle 487,46 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 272 liradan işlem görüyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1803 dolar seviyesini; en düşük ise 1792 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.42 oranında yükselişle 1801 dolardan işlem gördü.

YÜKSELİŞLER SATIŞ FIRSATI OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Vakıf Yatırım

Değerli metallerde dalgalı seyir sürüyor. Hafta içinde 1.780 seviyesine kadar gerileyen ons altında bu bölgeyi ana destek olarak takip ediyoruz. Yukarıda ise, 1.815 ve 1.833 önemli direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. 1.833 aşılmadıkça yükselişlerin satış fırsatı olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

ALTIN FİYATLARI BU GELİŞMELERDEN DESTEK BULABİLİR

Gedik Forex

Ons altın bu haftayı 1782-1830 dolar aralığında geçirdi. ABD'de geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verileri sonrası 1830 dolar seviyesine doğru hızlı yükselen altın bu seviyeyi aşamayarak ivme kaybetmeye başladı. Bu hafta Doların bir miktar güçlenmeye başlaması, ons altının da 1800 dolar altına doğru hareketine neden oldu.

Dün Avrupa Merkez Bankası, tahvil alımlarının son iki çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu. Önümüzdeki dönem için varlık alımlarının yavaşlamaya başlamasıyla Euro'nun güçlenmesi ve altının da bu gelişmelerden destek bulması beklenebilir. Şimdilik dünkü ECB kararı sonrası altında ciddi bir hareket olmadığı gözlemleniyor. Bugün ABD ÜFE takip edilebilir.

ÜFE VERİSİ TAKİP EDİLECEK

İnfo Yatırım FX

İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1828 seviyelerinde başlangıç yapan altın, hafta içerisinde kademeli aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi ve haftaya değer kaybı ile kapatmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta ABD kanadından gelen Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin oldukça altında gelmesi ile yukarı yönlü hareketlenmeleri hızlanan altın, içerisinde bulunduğumuz haftada ABD kanadında hazine tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketlenmeler ile baskılandı. Herhangi bir faiz geliri olmayan değerli metalde aşağı yönlü hareketlenmeler hız kazandı. Haftanın son işlem gününe başlarken piyasalar ABD kanadından gelecek olan ÜFE verisini takip edecek. Veri TSİ Türkiye saati ile 15:30’da takip edilecek.

Hafta içerisinde yaklaşık olarak yüzde 2’ye yakın değer kaybı yaşayan ons altın grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1808.08 – 1820.05 – 1835.30 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1775.81 – 1755.35 – 1735.12 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

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