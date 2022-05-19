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Altın fiyatları yükselişte!

19.05.2022 - 10:59 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları 19 Mayıs: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatlarında majör merkez bankaların sıkılaşma politikalarına yönelik baskı sürerken; ons altın fiyatı şu dakikalarda 1841 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatı ise aynı dakikalarda 940 lira seviyesinde hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olumsuz gelen ekonomik veriler sonrası, daha hızlı sıkılaşacağına dair beklentiler yükselirken; altını baskı altında tutmayı sürdürüyor. Ons altın, ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan gerilemenin etkisiyle bugün değer kazancına yönelirken; gün içerisinde en yüksek 1846 dolar seviyesini; en düşük ise 1810 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 1,41 oranında yükselişle 1841 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altının fiyatı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün; en yüksek 944,54 lira seviyesini, en düşük 927,85 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 17:38 itibarıyla yüzde 1,15 oranında yükselişle 940,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1548 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 349 liradan işlem görüyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 931 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 930 lira seviyeden başladı.


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