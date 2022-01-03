çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 3 Ocak altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 804 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1825 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, 2021 yılını 779 lira seviyesinden tamamlarken; 2022 yılının ilk işlem gününe 797 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 818,10 lira seviyesini, en düşük ise 780,23 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan hareketin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 09:45 itibarıyla yüzde 3.15 oranında düşüşle 804,43 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1297 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 334 liradan satılıyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1831 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1823 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.24 oranında düşüşle 1825 dolardan işlem gördü.

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