gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, 15 Eylül altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 489 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1805 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ons altın fiyatları, dün beklentilerin altında gelen ABD TÜFE verisi sonrası 1780 - 1808 dolar seviyesinde dalgalı bir seyir izlerken; yeni güne 1804 dolar seviyesinden başladı. Ons altın, bugün içerisinde en yüksek 1806 dolar seviyesini; en düşük ise 1798 dolar seviyesini görürken; ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,06 oranında yükselişle1805 dolarda hareket ediyor. ABD enflasyon rakamları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarına ilişkin yol haritasını etkileyebileceği sebebiyle kritik olurken; gözler şimdi 21-22 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan Fed toplantısına çevrildi.

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Gram altın, dün ABD TÜFE verisi sonrası ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle 484 TL seviyesinden 491 TL seviyesine kadar yükselirken; yeni işlem gününde, en yüksek 490,41 lira seviyesini, en düşük ise 487,64 lira seviyesini gördü. Gram altın bugün, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 15.25 itibarıyla yüzde 0.09 oranında yükselişle 489,80 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 288 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 489 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başlamıştı.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) elini rahatlattığını kaydederek, Fed'in destekleyici politikalarının bir süre daha uygulamada kalacağına ilişkin beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildiren analistler, 1.810 doların ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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