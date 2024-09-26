Altın fiyatları yükseliş hareketinde

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Piyasalar Fed'in faiz indirimlerine odaklanırken Orta Doğu'da İsrail-Lübnan arasında yaşanan çatışma altına olan talebi artırdı. Ayrıca yurt içinde döviz kurlarındaki volatilite de altını destekler nitelikte.

Altın fiyatları rekora yakın seyrederken Kapalıçarşı'da gram altın 3000 liranın üstünde fiyatlanıyor.

ONS ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR

Ons altın güne 2657 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2655 dolar, en yüksek de 2664 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2663 dolardan işlem görüyor. Ons altın dün 2670 dolarla tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Ons altındaki prim ve döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle gram altın fiyatları yükseliyor. Gram altın güne 2915 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2907 lira, en yüksek de 2925 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2924 liradan işlem görüyor. Dün 2931 lirayla tarihi yüksek seviyesini görmüştü.

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KAPALIÇARŞI'DA FİZİKİ ALTINDA FİYATLAR YÜKSEK

Kapalıçarşı'da gram altın 3009 liradan alınırken 3047 liradan satışa sunuluyor.