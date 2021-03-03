gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, 3 Mart altın yorum

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Altın fiyatları yükselir mi?

03.03.2021 - 09:55 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 407 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1732 dolar seviyesinde hareket ediyor. 2018 yılının ortasından 2020'nin ortasına kadar altının dolar bazında aşağıdan yukarı yüzde 76 oranında bir ralli gerçekleştiğinin ve sonrasında 6 aydır devam eden bir düşüş trendi olduğunun altını çizen Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Karayazıcı, bundan sonra altın fiyatlarında ne olacağı konusundaki senaryoları analiz etti.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 407 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 409 liradan başladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, dolar kurunda ve ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle 405.23 lira seviyesine kadar gerilerken, gün içerisinde en yüksek 411.12 lira seviyesini gördü. Altın fiyatları, saat 12.08 itibarıyla yüzde 0.70 oranında düşüşle 407.21 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 670 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 757 liradan satılıyor.

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Kararsız seyrini sürdüren ons altın gün içerisinde en yüksek 1740 dolar seviyesini, en düşük ise 1725 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.36 oranında düşüşle 1726 dolardan işlem gördü.

ANA TREND BİR YUKARI İKİ AŞAĞI
Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü

2018 yılının ortasından 2020 yılının ortasına kadar altın, dolar bazında aşağıdan yukarı yüzde 76 oranında bir ralli gerçekleştirdi. Ons altın kabaca 1175 dolardan 2075 dolara kadar yükseldi. Sonrasında rota aşağı döndü ve 6 aydır devam eden bir düşüş trendi var. Ons altın yaklaşık yüzde 17 kadar geri gelmiş oldu.

Peki, bundan sonra ne olacak?

En iyimser senaryoda ons altında 1900 dolara kadar bir tepki yükselişi ile karşılaşabiliriz. Ons altın daha yukarılara gidebilir mi? Bence zor... Altında ana rotanın 2023 yılına kadar negatif olacağı yönündeki görüşümü koruyorum. Ons altında ana trend bir yukarı iki aşağı şeklinde sürebilir.

Gedik Portföy / Fon Yönetim Müdürü Karayazıcı’nın altın analizinin tamamı videomuzda…


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