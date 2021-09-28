28 Eylül altın yorum, gram altın, ons altın fiyatları, güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı 1,5 ayın en düşük seviyesini görürken; ons altının hareketiyle gram altında yükselişler sınırlı bir aralıkta kalıyor. Görünen tabloda altın fiyatları için zor bir dönemin yaşanabileceği tahmin edilirken; Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altın fiyatları üzerinde yaşanan son gelişmeleri ve olası senaryoları hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 497 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,70 altında 496,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 497 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3.315 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.742 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde tedarik zincirindeki sıkıntılar, enerji arzındaki yetersizlik ve artan ham madde fiyatları ile küresel piyasalarda belirsizliğin arttığını belirterek, buna paralel ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,53 ile 28 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktığını ifade etti.

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ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki artışın altın ons fiyatını baskıladığını dile getiren analistler, bugün, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştirecekleri konuşmalarının takip edileceğini kaydetti.

ALTIN YILIN KALANI İÇİN PARLAK GÖRÜLMÜYOR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Geçtiğimiz yıla baktığımızda, 2000 dolar seviyesini aşarak rekorunu tazeleyen ons altın bu sene beklediği ilgiyi göremiyor. Salgın hala devam ediyor, ancak dünya aşılanıyor. Aşıların bulunması, ülkelerin tedbirlerini gevşetmesiyle normalleşmenin hızlanması, ülke ekonomilerinde toparlanmasıyla majör Merkez Bankalarından sıkılaşma yolunda adımlar gelmeye başlaması, altın açısından negatif yorumlanan gelişmeler olarak sıralanabilir.

En son geçtiğimiz hafta bir Fed toplantısı vardı ve altın beklenen tepkiyi vermedi. Piyasa Fed’i çok şahin yorumlamadı ve altında da sınırlı negatif bir hareketle yatay seyrini korudu. Ancak dünden beri altında oynaklık daha da hızlandı çünkü ABD tahvil faizlerinde yükseliş başlarken, Dolar endeksi de 93,00 puan üzerindeki seyrinde ısrarını güçlendiriyor. Bu tabloda, altını baskıladığı için altında kademeli de olsa aşağı yönlü bir eğim izlemeye başladık.

Yaklaşık 10 gündür Fed üyelerinden açıklama gelmemişti, Fed toplantısı öncesi zorunlu sessizlik dönemleriydi. Ancak artık toplantı bitti ve konuşmalar başladı. Bu hafta takvimleri yoğun ve dünden beri konuşmalar sürüyor. Dün Fed Başkanı Powell’ın da konuşması vardı ve diğer Fed üyelerinin. Açıklamalarda çok sürpriz ifadeler olduğunu düşünmüyorum artık piyasayı ısıtma konusunda hızlanmış durumdalar. Zaten ABD tahvil faizindeki harekette varlık alım programını azaltma konusunda ikna olmuş gözüküyor.

Artık piyasada dolar güçleniyor ve tahvil faizlerinde beklenen yükseliş başladı. Bu görünüm karşısında altının güçlü kalması biraz zor. Bu şahin ifadeler karşısında hala onaylanmayan bir alt yapı paketi var. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, bu hafta bu paketin Temsilciler Meclisinden geçmesini beklediğini ifade etti. Hatırlayacak olursak, salgının en kötü döneminde ekonomilerin canlanması adına teşviklerin bolca olduğu dönemde likidite bolluğu da vardı ve altın bunlardan destek alıyordu. Pelosi’den gelen bu açıklamanın altın için sınırlı pozitif olduğunu düşündüm ve etkisi dağılmaya bile başladı. Anlaşılan altın artık bu teşviklerden de destek bulamayacak kadar güç kaybetmiş durumda. En son ağustos ayı altın ETF’lerinde bile çıkışlar vardı ve bunun eylül ayında da sürdüğünü düşünüyorum.

Haftanın kalanı için Fed üyelerinin konuşmalarının dışında ABD GSYIH ikinci çeyrek final verisi ve Fed’in yakından izlediği “Core PCE” olarak adlandırdığımız çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksini takip ediyor olacağız. Perşembe ve cuma günü veriler açıklanacak o iki gün altında da volatilite artış kaydedebilir.

ABD’de bunlar olurken Çin’i de unutmamak gerek. Sonuçta geçtiğimiz hafta Evergrande borç krizinin yayılma endişesi borsalarda sert satışlara neden olmuştu. Hala böyle bir ihtimal var ve her ne kadar borçları yapılandırıyoruz şeklinde ifadeler gelse bile, piyasa hala tedirgin ve bu durum zaman zaman altında sınırlı pozitif bir katkı sağlayabilir.

Sonuç olarak, altın yılın kalanı için çok parlak görülmüyor. Sınırlı yükseliş beklentim bulunmakta ve işin temel hikayeleri ağır bastığı için bundan sonraki dönemde de yukarıda bahsettiğim gelişmelerin, yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ons altında 03 Eylül itibariyle izlediğim bir alçalan kanal bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde, bu alçalan kanalın alt sınırına doğru hareketlerde ısrarcı kalmasına rağmen çok güçlü bir görünüm izlenmemişti. Bu da altının bir süre daha alçalan kanal hareketini korumasını sağladı.

Kanalın alt bandı 1736 dolar seviyesinden geçiyor. Bu seviye destek konumunda ve bu destek noktası kırılması durumunda satışların daha da hızlanabileceğini düşünüyorum. Olası böyle bir senaryoda 1676-1687 dolar aralığı gündeme gelebilir. Ons altın, mart ve ağustos aylarında bu belirttiğim dip seviyelerinden destek bulduğu için bu senenin en düşük noktaları olarak bulunuyor. Bu nedenle ana destek olarak izliyorum. Olası bir satışta bu desteklere kadar karşılanması yeniden tepkileri destekler. Bu desteklerin altında ise 1575 dolar seviyesini telaffuz etmeye başlayabiliriz. Buna karşın, kanalın üst sınırı 1776 dolar olarak görülüyor. Kısa vadede izlenecek direnç noktası olurken bu direnci kırması 1787 dolar ve 1812 dolar direnç noktalarına doğru hareketini destekleyebilir. Daha önceki yazılarımda da ifade ediyordum aslında bu dirençlerden ziyade daha çok 1835 dolar direncinin önemli olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz haftalarda da bu direnci test etmiş ancak çok başarılı olamadığı için satışlarla karşılanmıştı. Bu nedenle 1835 dolar direnci kırılması gerekiyor ki altında yükselişin kademeli bir şekilde başladığını söyleyebilelim. Kısa vade için 1736-1776 dolar aralığını izlemeye devam edebiliriz. Bu aralığın alt sınırına yakınız ve bu hafta bu destek kırılırsa bir miktar daha satışlar devam edebilir.

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