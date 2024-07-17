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Altın fiyatları yeniden rekor kırdı

17.07.2024 - 07:24 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları yeniden rekor kırdı | Altın Haberleri

Altın fiyatlarındaki güçlenme devam ediyor. Fed'in faiz indirimine yaklaşması, Donald Trump'ın seçimi kazanma ihtimali altını güçlendiriyor.

Küresel piyasalarda altındaki yükseliş dikkatlerden kaçmadı. ABD'de son açıklanan enflasyonun düşük çıkmasının Fed'in faiz indirmek için elini güçlendirirken yine ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kazanacağı beklentisi de altını destekliyor.

Ons altın güne 2468 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2464 dolar, en yüksek de 2482 dolar seviyesi gördüldü. Şu sıralar 2471 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın güne 2623 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2619 lira, en yüksek de 2639 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2628 liradan alıcı buluyor. Tarihi rekoru 2639 lira oldu.

Kapalıçarşı'da gram altın 2613 liradan alınırken 2651 liradan satılıyor.


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