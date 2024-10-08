Altın fiyatları yataya bağlandı

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Altın yatay hareket etmeye devam ediyor. Fed'in 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından hareketli seyreden altın fiyatları stabilleşmeye başladı.

Orta Doğu'daki çatışma ortamından da etkilenmeyen altın Fed'in faiz kararına göre yön bulma çabası içine girdi.

Fed'den önümüzdeki toplantıda çeyrek puanlık indirim geleceğine dair beklentiler de altına güç kazandırmadı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2642 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 2633 dolar, en yüksek de 2649 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2643 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2910 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2894 lira, en yüksek de 2917 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2911 liradan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3024 liradan alınırken 3068 liradan satılıyor.