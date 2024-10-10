Altın fiyatları saat 15:30'a odaklandı

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Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerine odaklanırken bugün piyasalar için kritik olan ABD Eylül ayı TÜFE verisi açıklanacak.

Fed'in faiz indirimini destekleyen ana verilerden olan enflasyonda aylık ve yıllık bazda düşüş bekleniyor.

ABD enflasyonundaki gerileme faiz indirimini destekleyeceği için altın fiyatları da saat 15:30'daki veriye odaklandı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2607 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2606 dolar, en yüksek de 2616 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2612 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2869 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2857 lira, en yüksek de 2882 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2878 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2999 liradan alınırken 3043 liradan satılıyor.