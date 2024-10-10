×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAAltın Haberleri

Altın fiyatları saat 15:30'a odaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatları saat 15:30a odaklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 07:37

ABD'de açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verileri öncesi altın düşüş eğiliminde. ABD'de enflasyonda düşüşün güç kazanması altın fiyatlarında hareketliliğe neden olabilir.

Haberin Devamı

Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerine odaklanırken bugün piyasalar için kritik olan ABD Eylül ayı TÜFE verisi açıklanacak.

Fed'in faiz indirimini destekleyen ana verilerden olan enflasyonda aylık ve yıllık bazda düşüş bekleniyor.

ABD enflasyonundaki gerileme faiz indirimini destekleyeceği için altın fiyatları da saat 15:30'daki veriye odaklandı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2607 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2606 dolar, en yüksek de 2616 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2612 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2869 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2857 lira, en yüksek de 2882 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2878 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2999 liradan alınırken 3043 liradan satılıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!