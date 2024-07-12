Altın fiyatları rekor kırdı | Altın Haberleri

ABD'de aylık bazda negatif enflasyon gelmesi ve yıllık enflasyon oranının yüzde 3 olması altın fiyatlarını coşturdu. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi için beklediği güçlü veriler gelmeye başladı.

Altın fiyatları tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Dün ABD'de açıklanan enflasyon verisiyle birlikte altın güçlenmeye başladı.

ABD'de enflasyon aylık yüzde -0,1 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda da yüzde 3 olarak açıklandı. Fed'in faiz indirimi için beklediği önemli verilerden olan enflasyonda hedef yüzde 2 seviyesi.

Bu gelişmeler ışığında altın fiyatları güç kazandı. ABD'de faizlerin düşeceği beklentisi altına olan talebi artırdı.

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Ons altın güne 2415 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2406 dolar, en yüksek de 2416 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2409 dolardan işlem görüyor.

TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Gram altın ise güne 2549 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2548 lira, en yüksek de 2561 lira seviyesi görüldü. 2561 lira tarihi yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Şu sıralar 2553 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2546 liradan alınırken 2567 liradan satılıyor.

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