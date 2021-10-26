gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 26 Ekim altın fiyatları

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Altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Ekim gram altın fiyatları

26.10.2021 - 11:19
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 548 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 900 lira, Cumhuriyet altını 3.670 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel 568 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 557,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 548,00 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 900 lira, Cumhuriyet altını da 3.670 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.801 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasındaki görüşmeler sonrası artan küresel risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, bugün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarının hızlı gerilemesine sebep olduğunu kaydetti. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 9,4680 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.815 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.


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