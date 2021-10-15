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Altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Ekim çeyrek altın fiyatları

15.10.2021 - 11:45
çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 15 Ekim altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem günün düşüşle başlamasının ardından 529 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 865 lira, Cumhuriyet altını 3.531 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan ve 531,8 lirayla 2 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 530,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 528,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 865 lira, Cumhuriyet altını da 3.531 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.788 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, son üç günde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklemesinin ardından bugün küresel pay piyasalarında artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların izlenmeye devam edileceğini belirten analistler, veri gündeminde ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi ve Michigan Üniversitesi güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.


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