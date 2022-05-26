Altın yorum 26 Mayıs: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları yeni işlem gününde aşağı yönlü hareket ederken; Tera Yatırım Başekonomisti Erkan, altın fiyatları ile ilgili değerlendirmesinde “ Altın fiyatlarında Fed kaynaklı olarak sıkışma çerçevesinde mevcut bantlardaki seyrin devam edebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Şenay Zeren

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 3-4 Mayıs tarihlerindeki son toplantısına ilişkin tutanakları dün yayımladı. Tutanaklarda Fed üyelerinin çoğunluğunun, önümüzdeki birkaç toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının gerekliliği konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Fed tutanaklarında kullanılan ton, piyasa beklentilerden daha yumuşak olurken; altın fiyatları tutanaklardan olumlu etkilendi. Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ABD tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükselişinde etkili olurken; altın fiyatlarını baskılıyor. Fed, para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 14-15 Haziran’da gerçekleşecek. Majör merkez bankalarının sıkılaşma politikaları üzerinde direkt belirleyici olan, enflasyon ve büyüme rakamları piyasalar için yön belirleyici olacak.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1854 dolar seviyesini, en düşük 1840 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,25 oranında düşüşle 1848 dolardan işlem görüyor.

Gram altının fiyatı yeni işlem gününe düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 965,07 lirayı, en düşük ise 977,50 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 16:57 itibarıyla yüzde 0,40 oranında düşüşle 970,26 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1593 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 366562 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 975 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 973 lira seviyeden başladı.

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ALTINDA MEVCUT SEYİR DEVAM EDEBİLİR

Enver Erkan - Tera Yatırım Başekonomisti

Fed'in para politikasına ilişkin görünüm halen tartılmakta. Daha güçlü dolar ve artan tahvil getirileri, ABD'de olası bir resesyon riski, Çin'in tecrit uygulamalarının ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının etkisine ilişkin endişeler arasında ters rüzgarlar altın fiyatını da çok sıkıştırıyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarından normalde piyasaları negatif etkileyecek ek bir ayrıntı çıkmadı. Global altın fiyatlarında Fed kaynaklı olarak sıkışma çerçevesinde mevcut bantlardaki seyrin devam edebileceğini ve olası bir enflasyon veya riskten korunma talebine karşılık tahvil faizlerindeki artış eğiliminin baskılayıcı olabileceğini düşünürüz.

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