  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Altın fiyatları kritik veriye ne tepki verdi?
‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Altın fiyatları kritik veriye ne tepki verdi?

10.12.2021 - 10:46 | Son Güncelleme :
gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 10 Aralık altın fiyatları

Küresel ekonomideki enflasyon krizinin etkisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Altın yatırımcısının gözü bugün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yön verebileceği yönündeki değerlendirmelerle ABD enflasyon verisindeydi. Beklentiler dahilinde gelen veri sonrası ons altın fiyatları 1774 dolar ile 1782 dolar seviyesinde hareket etti.

Ons altın fiyatları bu hafta içerisinde dar bir bant aralığında hareket ederken; bugün açıklanan ABD enflasyon verisi, altın fiyatları açısından haftanın en kritik verisiydi. Altının ons fiyatı, ABD enflasyon verisi öncesi 1774 dolar seviyesinde hareket ederken; beklentiler dahilinde gelen veri sonrası 1782 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altın fiyatları saat 16.41 itibarıyla yüzde 0,28 oranında yükselişle 1780 dolar seviyesinde hareket ediyor.

##$HABER_1472471$##

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), faiz artırım takvimini öne çekme ihtimalini kuvvetlendirmesi açısından ABD enflasyon verisi ve ABD istihdam verisi kritik önemde bulunuyor. Piyasalar açısından 14-15 Aralık tarihinden yapılacak olan Fed toplantısından çıkacak mesajlar kritik olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çekerek, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 798,32 lira seviyesini, en düşük ise 782,14 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 1,08 oranında yükselişle 795,49 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1287 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 294 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 787 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 788 lira seviyeden başlamıştı. 

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.035 Değişim: 0,20% Hacim : 43.360 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.001 10.12.2021 Yüksek 2.043
Açılış: 2.034
13,8445 Değişim: 0,42%
Düşük 13,7364 10.12.2021 Yüksek 13,9598
Açılış: 13,7872
15,6842 Değişim: 0,57%
Düşük 15,4828 10.12.2021 Yüksek 15,7569
Açılış: 15,5958
795,08 Değişim: 1,00%
Düşük 782,15 10.12.2021 Yüksek 799,59
Açılış: 787,25
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.