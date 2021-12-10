gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 10 Aralık altın fiyatları

Küresel ekonomideki enflasyon krizinin etkisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Altın yatırımcısının gözü bugün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yön verebileceği yönündeki değerlendirmelerle ABD enflasyon verisindeydi. Beklentiler dahilinde gelen veri sonrası ons altın fiyatları 1774 dolar ile 1782 dolar seviyesinde hareket etti.

Ons altın fiyatları bu hafta içerisinde dar bir bant aralığında hareket ederken; bugün açıklanan ABD enflasyon verisi, altın fiyatları açısından haftanın en kritik verisiydi. Altının ons fiyatı, ABD enflasyon verisi öncesi 1774 dolar seviyesinde hareket ederken; beklentiler dahilinde gelen veri sonrası 1782 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altın fiyatları saat 16.41 itibarıyla yüzde 0,28 oranında yükselişle 1780 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed), faiz artırım takvimini öne çekme ihtimalini kuvvetlendirmesi açısından ABD enflasyon verisi ve ABD istihdam verisi kritik önemde bulunuyor. Piyasalar açısından 14-15 Aralık tarihinden yapılacak olan Fed toplantısından çıkacak mesajlar kritik olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çekerek, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.

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GRAM ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 798,32 lira seviyesini, en düşük ise 782,14 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 1,08 oranında yükselişle 795,49 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1287 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 294 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 787 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 788 lira seviyeden başlamıştı.

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