gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 10 Mart altın fiyatları

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Altın fiyatları 'kritik toplantı' sonrası yükselişte!

10.03.2022 - 12:10 | Son Güncelleme :
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Ons altın fiyatı, sabah saatlerinde düşüş eğilimindeyken, Antalya'da yapılan kritik toplantı sonrası değer kazanımına geçti. Gram altında ise ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ediyor.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmelerin hızlanmasıyla değer kaybına yönelirken; bugün Antalya'da Rusya-Ukrayna-Türkiye dışişleri bakanlarının yaptığı toplantıdan somut bir adım çıkmamasıyla yeniden yükselişe geçti. Ons altın fiyatları dünkü işlemlerde 2059 dolar ile 1976 dolar arasında sert dalgalandı. Ons altın yeni güne 1991 dolar seviyesinden başladı ve gün içerisinde en düşük 1970 doları, en yüksek ise 2007 doları gördü. Sarı maden şu dakikalarda ise yüzde 0,59 oranında yükselişle 2003 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Piyasaların bir numaralı gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı olmayı sürdürürken; gelişmeler yakından takip edilecek. Ayrıca piyasaların kritik veri gündeminde bugün, Türkiye saati ile (TSİ) 16:30’da açıklanacak olan ABD şubat enflasyonu, TSİ 15:45’te açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve TSİ 16:30'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı yer alıyor.

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GRAM ALTIN 950 DOLARIN ÜZERİNDE

Gram altının fiyatı, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle 950 liranın üzerinde hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 957,72 lira seviyesini, en düşük ise 927,82 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 14:25 itibarıyla yüzde 1,67 oranında yükselişle 953,21 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1560 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 417 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 933 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı.


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