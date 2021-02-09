gram altın, ons altın, altın yorum, 9 Şubat altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 420 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1841 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Bal, “Düşük faiz ve bol likidite ortamının uzun bir süre korunması öngörülürken, artan likiditenin orta vadede doları baskıladığı ve ons altında tekrar yükselişlerin yaşandığı izlenebilir. Ancak kısa vadede ons altında dalgalı seyrin devam edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır” dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 417 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe 418 liradan başladı. Dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü eğilimini sürdüren altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 415.69 lira seviyesini, en yüksek ise 422.52 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 14.22 itibarıyla yüzde 0.92 oranında yükselişle 420.21 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 689 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 840 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1848 dolar seviyesini, en düşük ise 1828 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.66 oranında yükselişle 1841 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI KISA VADEDE NASIL HAREKET EDEBİLİR?

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Vaka sayılarındaki artış, salgın kaynaklı endişeler ve sıkılaşan tedbirlere bağlı olarak ocak ayının ikinci yarısında Euronun baskı altında kaldığı ve Euro/Dolar paritesindeki düşüşe bağlı olarak küresel dolar endeksinin (DXY) yükseliş kaydettiği görüldü. Bu süreçte dolardaki değer kazanımına bağlı olarak ons altında satıcılı bir fiyatlama etkili oldu.

Ocak ayının son bölümünde etkili olan satışlarla şubat ayının ilk haftasında 200 günlük üssel ortalamasının (1822 dolar) altındaki seviyeleri test eden ons altında son günlerde dolar endeksindeki geri çekilmeye bağlı olarak toparlanma çabasının etkili olduğu ve tekrar 200 günlük ortalama üzerinde fiyatlandığı izlenmektedir. ABD Başkanı Biden’ın açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin beklentiler şubat ayı itibariyle güç kazanırken, teşvik beklentileri ons altını belirli ölçüde destekliyor.

İlerleyen günlerde teşvik paketinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve teşvik beklentilerinin gücünü koruması ons altında toparlanma çabasının güç kazanmasına katkı sağlayabilir. Düşük faiz ve bol likidite ortamının uzun bir süre korunması öngörülürken, artan likiditenin orta vadede doları baskıladığı ve ons altında tekrar yükselişlerin yaşandığı izlenebilir. Ancak kısa vadede ons altında dalgalı seyrin devam edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Salgın kaynaklı endişeler, teşvik paketi gelişmeleri ve doların küresel çaptaki seyri kısa vadede ons altın üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Toparlanmanın devam ettiği ons altında kısa vadede 1850 dolar seviyesi ilk önemli direnç konumunda bulunmakta olup, bu seviye üzerinde 100 günlük üssel ortalama (1860 dolar) direnç olarak önem kazanacaktır. Ocak ayı içerisinde direnç olarak çalışan 100 günlük ortalama üzerinde tutunmanın sağlanması ons altında yükselişlerin hız kazanmasına katkı sağlayabilir. Bu durumda 1875 – 1910 dolar ve 1960 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 1830 dolar seviyesi kısa vadeli ilk destek seviye olup, devamında 200 günlük üssel ortalama (1822 dolar) – 1805 dolar ve 4 Şubat’ta test edilen 1785 dolar seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. 1785 dolar altında satışların hız kazanabileceği dikkate alınmalıdır.

Ekonomide yeni döneme ilişkin verilen güçlü mesajlar, TCMB'den gelen güçlü faiz artırımı ve normalleşme adımları Türk Lirası’nı destekleyen temel gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. TCMB’nin güçlü duruşunu korumaya devam ettiği görülürken, yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında TCMB Başkanı Naci Ağbal, sıkı duruşun kararlılıkla korunacağına ilişkin mesajlarını yineledi.

Yurt içinde TCMB’ye ve ekonomi yönetimine olan güven ortamı güç kazanırken, artan güven ortamının ve verilen güçlü mesajların Türk Lirası’nda güçlü değer kazanımlarını beraberinde getirdiği görülüyor. Türk Lirası’nda gözlenen değer kazanımlarına bağlı olarak şubat ayı içerisinde aşağı yönlü bir seyrin izlendiği gram altında son günlerde ons altındaki yükselişin katkısıyla toparlanma etkili oluyor. Yurt içindeki bu olumlu havanın devamlılığı ilerleyen süreçte başta Türk Lirası olmak üzere gram altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Yurt içinde atılabilecek reform adımları ve dış ilişkilerdeki seyir fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.

Tüm bu gelişmelerin yanında salgın kaynaklı endişeler ve küresel riski iştahının seyri gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde etkili olacağından bu taraftaki gelişmeler de takip edilmelidir. Risk iştahındaki zayıflama gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde bir miktar baskı oluşturacağından bu durumda TL’de de sınırlı kayıplar gündeme gelebilir.

Kasım ayı başından bu yana TL’deki değer kazanımlarının devam etmesine ve ons altındaki dalgalı seyre bağlı olarak gram altında aşağı yönlü trendin korunduğu izleniyor. Zayıf bir görünümün etkili olduğu gram altında, Dolar/TL kuru ve ons altındaki fiyatlamalar belirleyici olacaktır. Son günlerde toparlanma çabasının görüldüğü gram altında 200 günlük üssel ortalama (430,72 TL) ilk önemli direnç noktasıdır. 200 günlük ortalama üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda 440 ve 450 TL seviyeleri gündeme gelebilir. Tekrar düşüşlerin yaşanması durumunda ise 415 TL ile 5 Şubat’ta görülen ve 2020 Temmuz’dan bu yana görülen en düşük seviye olan 407,30 TL seviyesi destek olarak takip edilebilir. 407,30 TL desteği altında satışların hız kazanabileceği gram altında 401,20 – 392,30 ve 383,30 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

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