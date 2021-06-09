9 Haziran gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, altın yorum

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Altın fiyatları için uyarı! Düzeltme gelebilir

09.06.2021 - 10:03 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 521 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1889 dolar seviyesinde bulunuyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı Özer, “Ons altın yarın açıklanacak ABD TÜFE verileri öncesi yatay bir hareket içinde. Genel olarak hareketin dinamiği yukarı. Ancak yükseliş eğilimi içinde aşağı yönlü bir düzeltme yapabilir” şeklinde uyardı.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 523 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en yüksek 524,71 lira seviyesini, en düşük ise 521,19 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken gerilerken saat 12.37 itibarıyla yüzde 0.41 oranında düşüşle 521,52 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 851 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 504 liradan satılıyor.

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Fed'in para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle ABD'nin 10 yıllık tahvilindeki talep artışı altının ons fiyatını baskılarken; altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1896 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1887 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.18 oranında düşüşle 1889 dolardan işlem gördü.

ALTIN AŞAĞI YÖNLÜ DÜZELTME YAPABİLİR
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı

Ons altın yarın açıklanacak ABD TÜFE verileri öncesi yatay bir hareket içinde. Genel olarak hareketin dinamiği yukarı. Ancak yükseliş eğilimi içinde aşağı yönlü bir düzeltme yapabilir. Bugün ABD’de açıklanacak çok önemli bir veri bulunmadığından yatay eğilimin sürmesi beklenebilir. Ancak yarın Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak ABD enflasyon verisinde yüzde 4.5 üzerinde beklentiler oluşmuş durumda.

Bunun da üzerinde gelebilecek bir TÜFE verisi ons altının 1850 dolar seviyesine doğru gerilemesini destekleyebilir. TÜFE tam da Fed’in para politikası değişikliğine yönelik algıların değiştiği bu ortamda önem düzeyi yüksek bir veri konumunda. Dolayısıyla yarın ons altında etkili bir harekete sebep olabilir.

Ons altın teknik olarak yükselen trend eğilimini sürdürüyor. 1912 dolar direnç seviyesi üzerine yerleşmekte zorlanması halinde bu seviyeden aşağı yönlü bir geri çekilme izlenebilir. Buna karşın aşağıda 1850 dolar seviyesi kritik destek konumunda. Bu seviye üzerimdeki yerleşik seyirlerin sürmesi halinde 1850 dolar yakınlarından uzun pozisyonlar denenebilir.

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