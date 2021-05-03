gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 3 Mayıs altın yorum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 474 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise 1.778 dolar seviyesinde bulunuyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, altın fiyatlarını Bigpara için analiz etti.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 471,4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 474,00 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 779 lira, Cumhuriyet altını da 3.183 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 1.778 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, küresel piyasalarda gündemi, yükseliş eğilimi geçen hafta da devam eden emtia fiyatlarına paralel artan enflasyon endişelerinin belirlediğine işaret ederek, enflasyon beklentilerine paralel artan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin tüm piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Bu hafta, yoğun veri gündeminin yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirtti.

ONS ALTINDA 1700 DOLAR ALTI GÖRÜLEBİLİR

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü başlayan ve yeni hafta başına kadar devam eden ABD 10 yıllıklarında yaşanan 1,62 seviyelerine geri çekilme etkisiyle yeni haftaya ons altın 1.777 dolar ve üzeri denemeler ile başladı. Dolar endeksinin ise 91.2 seviyelerindeki yatay seyri ons altının 1.777 dolar üzerinde yerleşme çabalarını şu anda biraz kısıtlıyor.

Bu hafta genel olarak makro veri ajandasının yoğun olduğu bir hafta olarak öne çıkarken küresel ajandada ABD; ticaret dengesi, 60 üzeri beklenen PMI rakamları ve özellikle Cuma günü açıklanacak istihdam piyasası verileri ile ön plana çıkıyor. Cuma günü karşılanacak işsizlik oranının da yüzde 6 seviyesinin altına gerilemesi bekleniyor. ABD’den gelecek bu veriler ışığında güçlenen ekonomiye dair göstergelerin kuvvetlenmesi, dolar endeksini 91 seviyelerinin üzerine çıkararak ons altın fiyatı üzerindeki baskıyı devam ettirecektir diye düşünüyorum.

Bu baskı neticesinde aşağıdaki 1.772 dolar desteğinin kırılma ihtimali ons altın fiyatını bu hafta 1.700 dolar altına itebilir. Yukarı yöndeki hareketlerde ise 1.777 dolar üzerinde yerleşmesi halinde gözlem altına alacağımız ilk direnç seviyesi 1.784 dolar olarak ön plana çıkıyor.

Ons altında yukarıda bahsettiğim senaryoların gerçekleşmesi halinde gram altın fiyatında ana belirgin etken dolar/TL kurundaki hareketler olacaktır diye düşünüyorum. Bu da kendisini Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu kararı sonrasında açıklanacak basın açıklaması sonrasında gösterecektir. Geçtiğimiz hafta başında en yüksek 8.48TL’yi gören dolar/TL kuru karşılığında gram altın fiyatının da 485TL’ye yükseldiğini görmüştük. Bu hafta dolar/TL kurunda yeniden 8.40TL üzeri seviyelerin test edilmesi halinde gram altının 480TL üzeri hareketleri yeniden gündeme gelebilir. Gram altın tarafında bu haftaki seyrin, sonraki haftalar için bize önemli ipuçları vereceğini düşünüyorum. O nedenle riskli hareketlerden kaçınarak daha çok izleme yönünde bir tavır sergilemek uygun olabilecektir.

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