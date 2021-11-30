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Altın fiyatları için 3 önemli gelişme

30.11.2021 - 09:51 | Son Güncelleme :
30 Kasım çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 758 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1792 dolar seviyesinde bulunuyor. QNB Finansinvest Analisti Yusuf Topçu altın fiyatları üzerinde etkili olacak 3 önemli gelişmeyi, ABD tahvil faizlerindeki gerileme, yeni varyant ile yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi ve ABD istihdam piyasasının çok da etkin işlemediği şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Omicron varyantı ile beraber küresel piyasalarda nispeten unutulan pandemi korkuları yeniden canlandı ve daha önce çıkan varyantlara göre, Omicron’a piyasaların tepkisi güçlü negatif oldu. Omicron varyantı ile beraber piyasalardaki endişenin artması, özellikle değerli metallerde güvenli liman etkisini çalıştırması bekleniyor. Dolayısıyla da altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin görülme olasılığı yükseliyor. Piyasalar açısından özellikle, aşıların yeni mutasyon üzerindeki koruyuculuğu ile ilgili açıklamalar kritik olacak.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 732 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 744 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 761,60 lira seviyesini, en düşük ise 729,70 lira seviyesini gördü.

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Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 15.49 itibarıyla yüzde 3.10 oranında yükselişle 758,10 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1192 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 905 liradan işlem görüyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1798 dolar seviyesini; en düşük ise 1782 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.46 oranında yükselişle 1792 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI İÇİN 3 ÖNEMLİ GELİŞME
Yusuf Topçu - QNB Finansinvest Analisti

Ons altın 1800 doların üzerinde kalıcı olamadı ve yeniden bu eşiğin altına geriledi. Gündemde koronavirüs’ün yeni ‘Omicron’ varyantı ve kışa doğru ilerlerken 2022 yılının ekonomik aktivite eğilimini, tüketici davranışlarını, yatırım ortamını ve yatırım temalarını bu yeni varyant ile ilgili edinilecek olan bilgiler şekillendirecek. 

Şimdilik elimizde kesin bilgiler olmasa da bugün Moderna CEO’su, aşı etkinliğinin azalacağını ifade etti. Geçtiğimiz hafta Brent petrolde 80’den 71 dolara kadar sert bir düşüş yaşamıştık. Talep ve büyüme beklentilerindeki daralmaya paralel, petrole ek olarak birçok emtia gruplarında da gevşeme eğilimi sürüyor.

En dikkat çekici fiyatlamalardan biri de ABD tahvil piyasasında gerçekleşmekte. Yüzde 1,70’e kadar yükselen ABD 10 yıllıkları varyant haberi ile birlikte yüzde 1,45’e kadar gerilemiş durumda. Dünya genelinde birçok piyasa ve enstrümanda ‘risk azalt’ modu mevcutken ons altının bu fiyatlamaya eşlik etmediğini görüyoruz.

Buradaki makasın hangi yöne doğru kapanacağı muamma olsa da, ons altının 1875 dolardan geri çekilmesi büyük ölçüde Fed kaynaklı gerçekleşmişti. Sıradaki Federal Açık Piyasa Komitesi 14-15 Aralık tarihlerinde toplanacak. Tapering’in (varlık alımı azaltımı) hızlandırılması, istihdam piyasasındaki gidişat ve Fed’in en doğru politika tepkisinin tartışılacağı toplantıya gidilirken yeni varyant denklemi oldukça değiştirmiş bulunuyor.

Kasım ayında başlayan tapering’in hemen ardından gelen yeni varyant hakkında, toplantı günlerinde muhtemelen daha çok bilgi edinilmiş olacak. Ancak bugünden itibaren belli olan bir şey varsa o da; ABD istihdam piyasasını çok da etkin işlemediği, risk iştahının son günlerde ciddi oranda azaldığı ve güvenli liman arayışının arttığı. 

Her üçü de mevcut koşullarda hem şahin Fed’in karşısında, hem altın pozitif gelişmeler.

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