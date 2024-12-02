Altın fiyatları güçsüz seyrediyor

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Küresel piyasalarda altın fiyatları güçsüz seyre devam ediyor. Yükseliş beklentisi olan yatırımcılar bir süredir düşüşün ardından yeniden toparlanmaya yönelik umutlarını sürdürse de son yaşanan gelişmeler altın tarafında düşüşe neden oldu.

Altın haftaya yüzde 1 civarında düşüşle başladı. Orta Doğu'da yaşanan ateşkes ortamı altının tansiyonunu düşürdü.

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı yaklaşımı da doları güçlendiriyor.

Bu etkiler altın tarafında düşüşe neden oluyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2652 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2623 dolar, en yüksek de 2654 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2628 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2962 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2927 lira, en yüksek de 2962 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2934 liradan alıcı buluyor.

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KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2982 liradan alınırken 3028 liradan satılıyor.