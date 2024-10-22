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Altın fiyatları güçleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatları güçleniyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 07:28

Altın fiyatları 3019 lirayla tarihi rekor kırdıktan sonra güçlü yükseliş hareketine devam etmeye çalışıyor.

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Yatırımcıların heyecanla takip ettiği altın fiyatları yükselişe devam ediyor. Altın 3019 lirayla tarihi yüksek seviyesini gördü.

Merkez bankalarının faiz indirimi sürecine girmesi, Orta Doğu'da yaşanan çatışma ortamı altını güçlendiren sebepler arasında yer alıyor.

Ayrıca iç piyasada doların volatil seyretmesi de altını güçlendiriyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2719 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2718 dolar, en yüksek de 2735 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2733 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2992 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2988 lira, en yüksek de 3010 lira görüldü. Şu sıralar 3007 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3097 liradan alınırken 3140 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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