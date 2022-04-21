gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 21 Nisan altın fiyatları

Altın fiyatları, Fed üyelerinden gelen şahin mesajların karşısında jeopolitik ve enflasyonist risklerle düşüşünü sınırlandırıyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 918 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1947 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif parasal sıkılaşmaya gidebileceği beklentilerine rağmen, yükselen küresel enflasyonist risk ve Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun yükselmesinden destek buluyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1957 doları, en düşük ise 1943 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,52 oranında düşüşle 1947 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 920 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 921 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni işlem gününe yatay seviyeden başlarken; gün içerisinde en yüksek 924,20 lira seviyesini, en düşük ise 917,29 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 11:57 itibarıyla yüzde 0,49 oranında düşüşle 918,73 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1504 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 191 liradan işlem görüyor.

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