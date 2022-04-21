gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 21 Nisan altın fiyatları

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Altın fiyatları Fed'e direniyor

21.04.2022 - 12:04
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Altın fiyatları, Fed üyelerinden gelen şahin mesajların karşısında jeopolitik ve enflasyonist risklerle düşüşünü sınırlandırıyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 918 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1947 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif parasal sıkılaşmaya gidebileceği beklentilerine rağmen, yükselen küresel enflasyonist risk ve Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun yükselmesinden destek buluyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1957 doları, en düşük ise 1943 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,52 oranında düşüşle 1947 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 920 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 921 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni işlem gününe yatay seviyeden başlarken; gün içerisinde en yüksek 924,20 lira seviyesini, en düşük ise 917,29 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 11:57 itibarıyla yüzde 0,49 oranında düşüşle 918,73 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1504 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 191 liradan işlem görüyor.

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