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Altın fiyatları düşüşte! 4 Nisan gram altın fiyatları

04.04.2022 - 09:23
4 Nisan Altın fiyatları: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 906 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1918 dolar seviyesinde bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes yapılabilme ihtimalinin yükselmesiyle küresel piyasalarda risk iştahı artarken; yatırımcılar güvenli limanlardan çıktı. Altının ons fiyatı haftaya 1925 dolar seviyesinden başlarken; bugün içerisinde en yüksek 1926 dolar seviyesini, en düşük ise 1915 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.38 oranında düşüşle 1918 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları üzerinde, jeopolitik riskler, küresel enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasıyla ilgili mesajları belirleyici olmayı sürdürüyor.

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GRAM ALTINDA DEĞER KAYBINDA

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 910,13 lira seviyesini, en düşük ise 904,60 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı  yönlü hareket ederken, saat 09:19 itibarıyla yüzde 0.22 oranında düşüşle 906,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1486 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 113 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 909 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 906 lira seviyesinden başlamıştı.

 

 


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