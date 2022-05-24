Altın fiyatları 24 Mayıs: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 962 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı aynı dakikalarda 1858 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı aralıksız yükselişini beşinci güne taşırken; haftanın ikinci işlem gününde dar bantta hareketini sürdürüyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1860 doları; en düşük ise 1849 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,27 oranında yükselişle 1858 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 966,17 lira seviyesini, en düşük 947,65 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:51 itibarıyla yüzde 1,49 oranında yükselişle 962,68 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1578 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 374 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 940 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 952 lira seviyeden başladı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler