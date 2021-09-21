Altın yorum 21 eylül: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 489 lira seviyesinde işlem görüyor. Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Tuncay Turşucu, altın fiyatlarındaki beklentilerini açıkladı.

Dün küresel piyasalar, Çinli dev emlak geliştirme şirketi Evergrande endişesiyle, son ayların en sert düşüşlerine sahne olurken, bugün gelen tepki alımlarıyla toparlanma çabasında… Piyasalarda yaşanan endişelerle, Dolar endeksi yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini görürken, ons Altın Fiyatları güvenli liman etkisiyle sınırlı yükseldi.

Piyasaların günlerdir beklediği, iki gün sürecek kritik Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı bugün başlayacak. Para politikası ve faiz kararlarının yarın Türkiye saati ile 21.00’de açıklanacağı Fed toplantısından, tahvil alımı azaltımı (tapering) ile ilgili bir takvim çıkıp çıkmayacağı yatırımcıların odağında olacak. Piyasaların şahin bir Fed görmesi durumunda, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş, ters korelasyon etkisiyle de Ons Altın fiyatlarına geri çekilme bekleniyor.

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Dün dolar kuru ve altının onsundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,88 üzerinde 492 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 489 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.270 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.760 dolardan alıcı buluyor.

BÜYÜK RESİMDE ALTIN GÜÇLÜ DEĞİL

Tuncay Turşucu - Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu

Çin gayrimenkul şirketi Evergrande ile başlayan endişeler küresel piyasalarda yatırımcıları güvenli liman olarak adlandırdığımız altın, Japon Yeni, İsviçre Frangı gibi enstrümanlara yönlendirdi. Geçen hafta güçlenen ABD Doları etkisi ile 1740 dolar seviyesine kadar düşen ons altın, dünkü psikolojinin etkisi ile 1767 dolar seviyesine kadar tepki gösterdi. Ancak ABD Dolarındaki güçlenme altındaki yukarı hareketi kısıtladı.

Genel olarak altın için 1720 seviyelerini alım için ideal noktalar olarak görmekteyim. Bu seviyelere gerileme olması durumunda alım denenebilir. Evergrande ile ilgili önümüzdeki günlerde yatıştırıcı açıklamaların gelmesini bekliyorum. Ayrıca çarşamba günü Fed toplantısının geride kalması ile ABD Dolarındaki güçlenmenin yerini sakin seyre bırakması ons altın için destekleyici olacaktır. Fakat büyük resimde altın güçlü değil. Yukarı hareketler oluşsa bile, ilerleyen günlerde 1780-1790 dolar seviyelerinin etkili direnç olacağını bekliyorum. Ons için kalıcı yukarı seyirler oluştuğunu söylemek için, 1800 seviyesi üzerine yerleşen bir altına ihtiyaç var. Bir süre 1720-1790 dolar arasında dalgalı ve yönsüz bir altın izleyebiliriz.

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