Gram altın fiyatları ne kadar? Ons altın fiyatları ne kadar? 16 Şubat altın fiyatları

Gram altın fiyatları, yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini görürken; şu dakikalarda 404 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise, 1805 dolar seviyesinde hareket ediyor. İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Uslu, altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı gün içerisinde en düşük 403.74 lira seviyesine gerileyerek 22 Temmuz 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; en yüksek ise 408.80 lira seviyesine yükseldi. Dolar kurunda yaşanan gerilemeye paralel olarak düşüşünü devam ettiren gram altın, saat 16.23 itibarıyla yüzde 0.59 oranında düşüşle 404.62 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 668 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 751 liradan satılıyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 406 lira seviyesinden hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başlamıştı.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1826 dolar seviyesini, en düşük ise 1804 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.70 oranında düşüşle 1805 dolardan işlem gördü.

1850 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMİNİ KORUMAKTA

Hüseyin Uslu - İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı

Ons altın, dolar endeksinin zayıf kalmasından dolayı bir toparlanma sürecine girse de ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,25 seviyesine yönelik yükselişi değerli metaldeki yükselişi sınırlı tutuyor. Covid-19 vaka sayılarındaki artış hızının yavaşlaması ise piyasalarda risk iştahını artırıyor. Diğer taraftan, ABD’de 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine yönelik umutların artması ons altına olan ilgiyi artırıyor. Doların zayıf seyrine rağmen, ons altın geçen hafta test ettiği 1850 doların üzerine yerleşemedi. Bu hafta yatay seyrini koruyan ons altında 1850 dolar seviyesi önemini korumaktadır. 1850 dolar üzerine yerleşememesi durumunda ons altında 1800 dolar seviyesine yönelik aşağı yönlü baskı devam edebilir.

Gram altın tarafında ise; Dolar/TL kurunun 7.00 TL seviyesinin altına inmesinden dolayı 400 TL seviyesine yönelik aşağı yönlü seyir devam ediyor. Dolayısıyla gram altın yatırımcısı için yüklü alım pozisyonunda olmamakta fayda var. Zira gram altın üzerinde kur baskısının devam etmesi halinde gram altın 400 TL seviyesinin altını görebilir.

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