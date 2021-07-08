gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 8 Temmuz altın yorum

Gram altın fiyatı ve ons altın fiyatı gün içerisinde yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini görürken; şu dakikalarda sırasıyla 506 lira ve 1813 dolar seviyesinde hareket ediyor. Dolar endeksi yükselmeye devam ettiği sürece dolar kurundaki oynaklığın sürebileceğini belirten Gedik yatırım Yatırım Danışmanı Karadağ, gram altındaki yükselişin devamı için, ons altın fiyatında 1835 dolar direncinin aşılmasının kritik olduğunu belirtti.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanırken 508 lira seviyesine kadar yükselerek 16 Haziran tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Yükseliş eğilimini beşinci gününe taşıyan gram altın, en düşük ise 501,13 lira seviyesine gerilerken; saat 14.29 itibarıyla yüzde 0.56 oranında yükselişle 506,12 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 394 liradan satılıyor.

Altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 504 lira seviyesinde hareket ederken, yeni güne 502 lira seviyesinden başlamıştı.

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ONS ALTIN ZİRVEDE

Altının ons fiyatı 1817 dolar seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini görürken; gün içerisinde en düşük ise 1796 dolar seviyesine kadar geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklandığı 15-16 Haziran'da gerçekleşen son toplantısına ait tutanaklar sonrası artan tahvil talebi altının ons fiyatını baskılarken; ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.55 oranında yükselişle 1813 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLATINDA YÜKSELİŞ İÇİN ZORLU SÜREÇ

Eda Karadağ - Gedik yatırım Yatırım Danışmanı

Küresel piyasalarda Fed’i konuşmaya devam ediyoruz. Dün akşam saatlerinde, 15-16 Haziran tarihlerinde yapılan Fed toplantısı tutanakları açıklandı. Tutanaklarda, varlık alım program hızını azaltmak için hedeflerde önemli ölçüde ilerleme şartının henüz sağlanmadığına değinilirken, bir süre daha ekonomiyi destekleyeceklerine vurgu yapılmış. Enflasyonda geçici bir yükseliş olabileceği aynı zamanda enflasyonist baskılar konusunda çok az endişe duyulduğuna da değinilmiş. Detaylara bakıldığında, komite içinde görüş ayrılıkları olduğu dikkat çekiyor. 16 Haziran akşamını hatırlayalım, yayınladıkları ekonomik projeksiyonlarla şahin olarak adlandırılan Fed, o toplantısının tutanaklarında ise güvercin bir tonda yorumlandı.

ABD VERİLERİ ÖNEMİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Açıklanacak her veri fiyatları etkileyebileceği gibi Fed’in politikasına yönelik beklentileri de şekillendirecektir. Temmuz toplantısı için değil ancak Eylül toplantısının biraz daha önemli olduğunu o güne kadar Fed belirsizliğinin piyasalarda devam edebileceğini düşünüyorum. Son günlerde, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki geri çekilmede dikkat çekici. Ekonominin hızlı toparlanma ihtimalinin zayıfladığını gösteriyor gibi bir fiyatlama oluştu. Mart ayında yüzde 1,77 seviyesine doğru tırmanan uzun vadeli tahvilin şu sıralarda yeniden şubat ayında gördüğü düşük seviyelere yüzde 1,30 altına gevşemiş durumda. Ancak ben bu hareketin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.

Piyasadaki belirsizlik tahvilin bu hareketine neden oluyor ama ilerleyen günlerde Fed’in şahinleşmesi ve net bir şekilde sıkılaşma yolunda adım atılacağına dair sinyal, tahvil faizinin de yeniden yükselmesine neden olabilir. Bu süreçte en azından ons altın üzerinde tahvil baskısının bir nebze de olsa azaldığını söylemek mümkün. 16 Haziran Fed toplantısı sonrası yönünü yukarı çeviren ve geri çekilmelerde sınırlı kalan bir Dolar endeksi (DXY) izliyoruz. En son mart ayında 93,00 puan üzerine doğru hareket eden DXY sonrasında düşüşe geçmiş ve bir süre yatay bir seyir izlemişti. Ancak son haftalarda 92,00 puan üzeri ısrarını sürdürüyor.

Piyasadaki gelişmelere rağmen geri çekilmelerde sınırlı kalarak, temkinli kaldığını gözlemliyorum. DXY hareketindeki ısrarı, ons altını baskıladığı için altında her ne kadar tahvildeki düşüşten kendisini beslese bile DXY nedeniyle 1815 dolar üzerine doğru hareketinde zayıf kalıyor. DXY yükselişini korumaya devam ettiği sürece ons altındaki baskının da sürmesini bu nedenle yükselişinde zorlanmasını beklemek mümkün olabilir. Bugün ve yarın ABD’de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Piyasada iştah zayıf ve bu nedenle kararsız seyirler sürebilir. Ons altında da yön arayışının devam etmesini bekleyebiliriz.

GRAM ALTININ GÖZÜ ONS ALTINDA

Teknik açıdan, 14 ve 50 günlük ortalamalarının arasında seyrediyor. Ortalamalarda 14 günlük 1783 dolar (destek) ve 50 günlük 1835 dolar (direnç) konumunda. Öncelikle ons altın bu aralıkta kalmaya devam ettiği için yeni bir hareketten bahsetmek zor. Bu aralığın dışına çıkması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde, 1750 dolar desteğinden tepkilerle karşılaşmıştık. Ons altında 1783 dolar altında kapanışlarda 1750 dolar desteğinin ön plana çıkmasını beklerim. Teknik göstergeler, kısa vadede pozitif gibi gözükse bile 1835 dolar direnci kırılamadığı ve bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştirilemediği müddetçe, ons altındaki yükselişleri “tepki yükselişi” olarak yorumlamaya devam ederim. Kısa vade için ons altında çok güçlü bir beklentimin olmadığını belirtmekte fayda var. Altın için bugünler işlem yapmak açısından fırsat olabilir ancak stop loss belirleyerek hareket etmek, sizin içinde daha sağlıklı olacaktır.

Gram altında, 503,00 TL ve 498,00TL kısa vadede izlenecek destek alanları, geri çekilmeler bu noktalara kadar karşılanırsa yerini tepki alımlarına bırakabilir. Ancak bu noktaların altında kapanışlar görülmesi, gram altında satışların 494,75 TL seviyesine doğru sürmesine neden olabilir. Buna karşın, 508,25 TL ve 510,75 TL kısa vade için direnç noktaları. Dolar/TL kurunda oynaklık sürüyor, geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. DXY yükselişi, gelişmekte olan ülke para birimlerini seyrini bozduğu için Dolar/TL kurunda da bu harekete neden olduğunu söylemek mümkün. DXY yükselmeye devam ettiği sürece, bu hareketinde sürmesi beklenebilir. Ons altında belirttiğim 1835 dolar direncini aşamadığı sürece yükselişinde başarısız gibi duruyor. Bu tabloda, gram altında dengelenmeyi beraberinde getirebilir.

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