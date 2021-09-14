14 Eylül gram altın fiyatları ne kadar? ons, çeyrek altın fiyatları, altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 485 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1786 dolar seviyesinde bulunuyor. Işık Menkul Araştırma Müdürü Kavak, sınırlı geri çekilme beklenen ABD TÜFE rakamları sonrasında ons altın fiyatlarında oynaklığın artabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Şenay Zeren

Altın yatırımcısının gözü, bugün Türkiye saati ile açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinde olacak. Ekonomistler, ABD enflasyonunun ağustos ayında sınırlı da olsa geri çekileceğini öngörürken; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarına ilişkin yol haritasını etkileyebileceği gerekçesiyle açıklanacak veri piyasalar açısından oldukça kritik... ABD temmuz ayı enflasyonu, yıllık bazda yüzde 5,4 seviyesine yükselerek 13 yılın en yüksek seviyesinde hareket ettirmeyi sürdürmüştü.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1794 dolar seviyesini; en düşük ise 1786 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.39 oranında düşüşle 1786 dolardan işlem gördü.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 487 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 486 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 487,16 lira seviyesini, en düşük ise 484,46 lira seviyesini gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13.24 itibarıyla yüzde 0.05 oranında düşüşle 485,58 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 794 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 267 liradan işlem görüyor.

ABD TÜFE VERİSİ SONRASI OYNAKLIK YAŞANABİLİR

Yusuf Kavak – Işık Menkul Araştırma Müdürü

Ons altın son birkaç günde 20 dolarlık dar bir bant içinde işlem görüyor. Takip ettiğimiz destek ve direnç seviyeleri sırasıyla 1784 dolar ve 1802 dolar. 1802 seviyesinin aşılması durumunda 1815 bölgesi yeni hedef haline gelebilecekken, 1784'ün altına kalıcılıkla inilmesi halinde ise; 1776 seviyesinin test edilmesi söz konusu olabilir.

Bugün sınırlı geri çekilme beklenen ABD TÜFE rakamları sonrasında oynaklık artışı görülebilecek emtiaya, biraz daha büyük resimden bakacak olursak; yukarı yönlü hacimli hareketlerle 1815'in geçilmesi durumunda; haziran başından itibaren takip ettiğimiz düşen trendin kırılımı açısından kritik olan 1832 direnç bölgesi takibe alınabilir. Olası sert düşüşlerde 1776'nın kırılması halinde ise; ilk etapta 1755-1749 aralığı izlenecek olmakla birlikte satış baskısı derinleşebilir.

Gram altında benzer bir teknik görünüme sahip. Türk Lirası'nda yaşanan zayıflık sonrası hızlı yükseliş 485 TL’de denge buldu. 492 TL seviyesinin aşılması durumunda 501-507 TL direnç bandı hedef haline gelebilecekken, 482 TL’nin kırılması durumunda ise 475-473 TL destek bariyeri izlemeye alınabilir.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler