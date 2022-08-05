gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 5 Ağustos altın fiyatları

Ons altın fiyatı, bugün içerisinde 5 Temmuz tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; gram altın fiyatı ise 21 Haziran’dan beri en yüksek seviyeye ulaştı. Gözler altın fiyatları açısından da yön belirleyici olacak olan ABD tarım dışı istihdam verisinde…

Altının ons fiyatı, ‘güvenli liman’ etkisinden aldığı destekle haftanın son işlem gününde 1 ayın en yüksek seviyesine kadar yükseldi. Ons altındaki yükselişte; ABD-Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerginliğin jeopolitik riski artırması ve dünyada enflasyonist riskin önüne geçilememesinin sonucu olarak küresel resesyon kaygılarının yükselmesi etkili oluyor.

Haftanın en kritik verisi bugün Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak olan ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi… Piyasa beklentisi 250 bin olurken; önceki veri 372 bin seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı istihdam verisi, Fed’in para politikasının yol haritasına karar verirken izlediği en önemli verilerden biri olduğu için kritik önemde bulunuyor. Sürpriz gelecek bir verinin, küresel piyasalar üzerinde sert fiyatlamalara sebep olması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelecek bir veri, ABD istihdamında iyileşme sürüyor algısıyla Fed’in faiz artırımında hızlanabileceği beklentilerini kuvvetlendirebilir. Bunun da küresel borsa endekslerinde baskıya neden olması beklenebilir. Ayrıca güvenli liman etkisiyle dünyada doların güçlendirmesi ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında baskı gerçekleşebilir. Tam tersi bir durumda yani verinin zayıf gelmesi halinde, istihdamda bozulma yaşanıyor algısıyla resesyon sesleri yükselebilir ve bunun sonucunda Fed faiz artırımlarını yavaşlatabilir.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde 1794 dolara kadar yükselerek 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. Gün içerisinde en düşük ise 1785 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 0,30 oranında düşüşle 1786 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Gram altın fiyatları da 1036 liraya kadar yükselerek 21 Haziran tarihinden beri yüksek seviyeyi gördü. Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1036,19 lira seviyesini, en düşük ise 1030,37 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:10 itibarıyla yüzde 0,04 oranında düşüşle 1031,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1696 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 980 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1030 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1033 lira seviyeden başlamıştı.

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