gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? altın yorum, 15 Temmuz altın fiyatları

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Altın fiyatları 1 ayın zirvesini gördü

15.07.2021 - 11:11 | Son Güncelleme :
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Ons altın fiyatı, 1834 dolar seviyesine kadar yükselerek bir ayın en yüksek seviyesini görürken; gram altın fiyatı ise ons altında yaşanan yükselişin çarpan etkisiyle bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Sonrasında altın fiyatları gerilerken, şu dakikalarda ons altın fiyatı 1824 dolar, gram altın fiyatı ise 501 lira seviyesinde hareket ediyor.

Altının ons fiyatı, dün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın güvercin açıklamaları sonrası yükselişini hızlandırarak 1 ayın en yüksek seviyesini görürken, yeni günde zirvesini tazeledi. Ons altın 1834 dolar seviyesine kadar yükselerek 16 Haziran tarihinden beri en yüksek seviyeye ulaşırken; gün içerisinde en düşük ise 1823 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 14.01 itibarıyla ise yüzde 0.15 oranında düşüşle 1824 dolardan işlem gördü.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 503 TL seviyesinde hareket ederken, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni güne 500 TL seviyesinden başladı. Uluslararası piyasalarda yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 506,40 lira seviyesini, en düşük ise 501,85 lira seviyesini gördü.

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Gram altın, ons altın ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0.47 oranında düşüşle 501,89 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 384 liradan satılıyor.


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