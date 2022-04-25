25 Nisan ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde 1 ayın en düşük seviyesine kadar gerilerken; gram altın fiyatı da ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybediyor.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, üçüncü işlem gününde de düşüşünü sürdürürken; bugün yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif sıkılaşacağına dair beklentiler etkili olurken; diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı, küresel enflasyonist risk ve küresel büyüme tahminlerindeki düşüş altın fiyatlarını destekliyor.

Ayrıca Çin’de Covid-19 sebebiyle artan can kayıpları endişe yaratırken; Çin’den gelen haber akışı başta petrol piyasası olmak üzere çoğu piyasa üzerinde etkili olmayı sürdürüyor ve fiyatlamalara yansıyor.

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FED’E SAYILI GÜNLER KALDI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 3-4 Mayıs’ta toplanacak. Piyasalar Fed’den gelecek daha agresif bir sıkılaşma politikasını fiyatlarken; mayıs toplantısından 50 baz puanlık faiz artırım kararının gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fed’den 2022 yılının kalanında ise 175 baz puan daha faiz artışı bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta St. Louis Fed Başkanı James B. Bullard, ihtiyaç duyulması halinde Fed’in mayıs toplantısında politika faizini 75 baz puan artırılabileceğini söylerken; Fed Başkanı Jerome Powell ise yaptığı konuşmada 50 baz puanlık faiz artışı sinyalini verdi ve haziran ayı toplantısında 50 baz puanlık artışın yapılma ihtimalini güçlendirdi.

Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ABD tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükselişinde etkili olurken; ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında aşağı yönlü bir eğilime sebep oluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 1900 dolar seviyesinin altına gerileyerek 29 Mart tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Ons altın, gün içerisinde en düşük 1894 doları, en yüksek ise 1934 doları gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 1,61 oranında düşüşle 1900 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 915 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 909 lira seviyesinden başladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 917,28 lira seviyesini, en düşük ise 899,35 lira seviyesini gördü. Gram altın ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 15:44 itibarıyla yüzde 1,51 oranında düşüşle 901,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1505 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 192 liradan satılıyor.

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