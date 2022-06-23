23 Haziran altın yorum, ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın

Piyasalarda resesyon ihtimalinin yükselmesiyle risk iştahı düşerken; piyasalar Fed odaklı hareketini sürdürüyor. Peki, altın fiyatları bu gelişmelerden nasıl etkileniyor? Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin mi yoksa aşağı yönlü hareketin mi ihtimali daha yüksek? Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın fiyatları üzerindeki tüm gelişmeleri hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) odaklı hareketine devam ediyor. Bir süredir gerçekleştirdiği dar banttaki hareketini sürdüren altın, dün Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası sınırlı yükseliş gösterdi. Fed Başkanı Powell, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde yaptığı konuşmada resesyon riski bulunduğunu ancak şu an yüksek olmadığını belirtirken; “Enflasyon bizi yukarı yönlü şaşırttı, daha fazla sürprizle de karşılaşabiliriz” şeklinde açıkladı. Powell’ın resesyon ihtimalinin masada bulunduğuna işaret eden açıklamaları sonrası riskli varlıklardan çıkan yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi.

ALTIN FAİZ KARARI SONRASI DA YÜKSELMİŞTİ

Geçtiğimiz çarşamba günü Fed 28 yılın en yüksek faiz artışını yaparak, politika faizini piyasa beklentileri dahilinde 75 baz puan artırdı ve faizi yüzde 1.75'e yükseltti. Powell, sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında faizin yıl sonunda yüzde 3-3,5 aralığında olacağının sinyalini verdi. Fed’in kritik kararı öncesi 1820 dolar seviyesinde hareket eden altın fiyatları, sonrasında 1841 dolara kadar tırmandı.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 26-27 Temmuz’da yapılacak.

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, hurriyet.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede ABD 10 yıllık tahvillerinin altın fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekerek; “ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3 üzerinde hareket ettiği müddetçe ons altın tarafında bu dönemde pozisyon almak mantıklı olacaktır; zira yüzde 3 altına inmesi durumunda ons altında sert bir yukarı ivme olacağını düşünüyorum” dedi.

Fed’in, para politikasında sıkılaşmaya gitmesi dolar endeksini güçlendirirken; ABD tahvil faizlerini de yukarı yönlü hareket ettiriyor ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını baskılıyor. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel enflasyon baskısının artması güvenli liman desteğiyle altın fiyatlarını destekliyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, dün Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası 1840 dolardan 1847 dolara yükselirken; haftanın dördüncü işlem gününe 1837 dolardan başladı. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1846 doları; en düşük 1823 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,29 oranında yükselişle 1842 dolarda hareket ediyor.

Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1030,12 lirayı, en düşük 1018,18 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 17:12 itibarıyla yüzde 0,53 oranında yükselişle 1029,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1687 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 947 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1026 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1023 lira seviyeden başladı.

ALTININ YUKARI YÖNLÜ OLASILIĞI DAHA FAZLA

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Ons altın fiyatı geçen hafta yapılan Fed toplantısı sonrasında, bu hafta Fed Başkanı Powell’ın konuşmalarının etkisinde kalmaya devam ediyor ve bu etkiler sonucunda da 1844 dolar direnci üzerinde bir kalıcılık sergileyemedi. Aşağı tarafta da 1820 dolar seviyelerinde oluşan desteğin de altına düşmeyerek bu bant aralığındaki hareketine devam ediyor.

Şu anda ons altın fiyatının yukarı yönlü 1844 dolar direncini kırma olasılığının aşağıya doğru bir trende girmesi olasılığına göre daha fazla görüyorum. Burada önemli gösterge ABD 10 yıllık tahvil faizi olacak ve yüzde 3.15 seviyesinden aşağı yönlü hareket etme ihtimalinin gerçekleşmesi bu hafta yüksek görülüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3 üzerinde hareket ettiği müddetçe ons altın tarafında bu dönemde pozisyon almak mantıklı olacaktır; zira yüzde 3 altına inmesi durumunda ons altında sert bir yukarı ivme olacağını düşünüyorum.

Gram altın tarafında ise, dolarTL kurunda geçen haftalarda gördüğümüz hızlı yükseliş trendinde bir durulmadan kaynaklı bir seyir izliyoruz. DolarTL kurundaki durulmanın mevcut ekonomik görünüm dikkate alındığında geçici olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ons altın ve kurdaki yukarı yön potansiyeli çerçevesinde gram altın fiyatında da bu seviyelerden artışların gündeme gelme ihtimali oldukça yüksek.

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