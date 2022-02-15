çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 15 Şubat gram altın fiyatları

Altın fiyatları, yaşanan jeopolitik gerilimin etkisiyle geçtiğimiz 8 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra, tansiyonun düşmesiyle geriledi. QNB Finansinvest Analisti Yusuf Topçu, altın fiyatları üzerinde yaşanan tüm gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, Ukrayna krizinde tansiyonun artmasıyla yükselişini sürdürerek 8 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra; Rusya tarafından, tatbikatları biten askerlerin sınırdan çekilerek kendi görev yerlerine dönmeye başladığı açıklamasıyla 1844 dolar seviyesine kadar geriledi. Piyasaların gözü kulağı, ABD-Rusya ve Ukrayna hattından gelecek sıcak haberlerde olmayı sürdürüyor. Diğer taraftan da Fed yetkililerinden gelen açıklamalar dikkatle takip ediliyor.

Altının ons fiyatı, 1879 dolar seviyesine kadar yükselerek 11 Haziran 2021 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; saat 15:41 itibarıyla yüzde 1,22 oranında düşüşle 1849 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin desteğiyle 824 lira seviyesine kadar yükselirken; sonrasında değer kaybına yöneldi. Gram altın gün içerisinde 809 liraya kadar gerilerken; şu dakikalarda yüzde 0,88 oranında değer kaybıyla 810 lira seviyesinde işlem görüyor.

EN ÇOK MERAK EDİLEN SORU: YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Yusuf Topçu - QNB Finansinvest Analisti

Altın yatırımcıları için 2022 yılı kafa karışıklıklarıyla başladı. Kronolojik olarak özetlemek gerekirse; ABD 2021’i yüzde 7 oranında tüketici enflasyonuyla kapattı. Fed parasal sıkılaştırma için gaza basarak mart ayını işaret etti. Ocak ayında ABD TÜFE yüzde 7,5’a yükseldi; Fed şahin duruşunu sürdürerek piyasaları enflasyonla mücadeledeki kararlılığına ikna etti.

Bu noktaya kadar her şey bir şekilde yolunda. ABD getiri eğrisi yüzde 2’ye doğru hafif yataylaşsa da enflasyon hedefi olmaya devam eden bu seviye aşılmadı. Borsa endekslerindeki düşüşler, verilen mesajlarla belli bir seviyede sınırlandırıldı. En son “The Economist” dergisinin “Piyasalar nereye gidiyor?” başlıklı, roller-coaster kapak fotoğraflı sayısına rağmen geniş çaplı paniğin önüne geçildi.

Rusya-Ukrayna riskini ‘kara kuğu’ olarak değerlendirmek doğru olmaz. Ancak bu risk geçtiğimiz haftaya kadar piyasalarda yoğun bir şekilde fiyatlanmıyordu. Son dönemde siyasi gerilimin seviye atlaması volatiliteyi artırdı. Bölgeyle ilişkili olan ülkelerin risk varlıklarında ve risk primlerinde önemli fiyatlamalar yaşanıyor.

Örnek olarak; 20 Aralık 2021’de 620’yi görmesinin ardından Türkiye 5 yıllık CDS oranı geçen hafta 507’ye kadar inmişti. Bir gün içerisinde yeniden 523’ün üzerine çıktık. Önümüzdeki günlerde Hazine’nin yurt dışında sukuk ihracı var. Dolayısıyla Doğu Avrupa’daki gerilim bizim borçlanma maliyetimizi etkiliyor.

Ağustos 2020’den bu yana ons altın istikrarlı bir düzeltme yaşıyor. En çok merak edilen soru; bu son yükseliş, 1,5 yılda yaşanan yükselişler gibi kısa süreli mi olacak yoksa devam mı edecek? Hem faiz artıracak hem bilanço küçültecek bir Fed varken, tüm dünya parasal sıkılaştırmaya giderken altın nasıl yükselişini sürdürebilir?

Cevap iki ana, bir sürpriz kategoride çözümlenecek:

1-) Sıkı parasal koşullar enflasyonun önüne geçebilecek mi?

2-) Sıkılaşma sırasında resesyon ihtimali riske edilebilecek mi?

Beklenmedik tarafta ise, Rusya-Ukrayna süreci nasıl çözümlenecek ve belki daha da önemlisi; bu gerilim son jeopolitik risk mi olacak?

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