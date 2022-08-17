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Altın dar bantta hareket ediyor! Gözler Fed tutanaklarında

17.08.2022 - 11:55 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları 17 Ağustos: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 1029 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1774 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu akşam açıklanacak olan Fed tutanakları kritik olacak. Altın fiyatlarının Fed sonrası yön bulması bekleniyor.

Ons altın fiyatları dar bantta hareketini sürdürürken; bu akşam Türkiye Saati ile 21:00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 26-27 Temmuz’da yapılan toplantısına ait tutanaklar önemli olacak. Tutanaklarda Fed’in eylül ayında yapılacak toplantısıyla ilgili ipuçları aranacak.
Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1782 doları; en düşük 1772 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,04 oranında düşüşle 1774 dolardan işlem görüyor.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1025 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1028 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni iş gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1029,07 lira seviyesini, en düşük ise 1021,72 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:39 itibarıyla yüzde 0,39 oranında yükselişle 1029,22 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1693 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 969 liradan işlem görüyor.

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