Altın ABD verisine odaklandı

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Altın yatırımcısının gözü kulağı ABD'den gelecek olan haberlerde. ABD'de Aralık ayı TÜFE verisi bugün açıklanacak. Faiz patikası için önemli olan enflasyon verisi altını da etkileyebilir.

Altın fiyatları da veri öncesinde sakin seyrediyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2676 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2669 dolar, en yüksek de 2679 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2677 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3053 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3047 lira, en yüksek de 3057 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3056 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3044 liradan alınırken 3084 liradan satılıyor.