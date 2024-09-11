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Altın ABD enflasyonuna odaklandı

11.09.2024 - 08:30 | Son Güncelleme :
Altın ABD enflasyonuna odaklandı | Altın Haberleri

Bugün açıklanacak olan Ağustos ayı ABD enflasyonu altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Altın yatırımcısı Fed'in faiz indirimine odaklanırken piyasalarda faiz indiriminin fiyatlandığına dair düşünce güçlenmeye başladı.

2531 dolarla tarihi rekor kıran ons altın bir süredir dar bantta hareket etmeye başladı.

Bugün açıklanacak olan ABD enflasyonunun altın fiyatlarında etki yaratacağı düşünülüyor.

Ons altın güne 2516 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2515 dolar, en yüksek 2522 dolar seviyesi görüldü.

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Gram altın güne 2751 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2746 lira, en yüksek de 2762 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2761 liradan işlem görüyor.


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