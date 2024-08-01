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Altın 2600 liranın üstünde

01.08.2024 - 12:53 | Son Güncelleme :
Altın 2600 liranın üstünde | Altın Haberleri

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 605 liradan işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,64 artışla 2 bin 606 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 azalışla 2 bin 605 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 306 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 157 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 1,51 üstünde 2 bin 447 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,10 altında 2 bin 445 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bıraksa da eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine başlayabileceği sinyali verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği belirtilerek, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fed Başkanı Jerome Powell da bankanın faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylülde masaya gelebileceğini ifade etti.

Fed'in para politikası kararı ve Powell'ın yönlendirmeleriyle tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,06'ya geriledi.

Analistler, faiz indirimlerinin yaklaşması ve tahvil faizlerindeki gerilemenin altın başta olmak üzere kıymetli madenlerin fiyat artışlarını desteklediğini söyledi.

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Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve Avro Bölgesi'nde işsizlik verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 420 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

 


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