1 Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 12 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 411 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1819 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Karadağ, "(Ons) altın 1855 dolar direncini aşabilirse yükselişini güçlendirebileceğini düşünüyorum. Bu direnci kıramadığı müddetçe zayıf seyir devam edebilir" dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 415 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 412 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 409.36 lira seviyesini, en yüksek ise 413.27 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 14.02 itibarıyla yüzde 0.34 oranında düşüşle 411.06 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 674 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 775 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1828 dolar seviyesini, en düşük ise 1812 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.35 oranında düşüşle 1819 dolardan işlem gördü.

ALTIN 1855 DOLAR DİRENCİNİ AŞARSA YÜKSELİŞİNİ GÜÇLENDİREBİLİR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım – Yatırım Danışmanı

Ons altın bugün satıcılı seyrediyor. Doların bir miktar güç kazanması ve teşvik paketine dair belirsizlik, altının bu hareketine neden oluyor. ABD’de teşvik paketi görüşmeleri sürüyor, ancak piyasa net bir şekilde sonuç istediği için bu durum fiyatlamaları baskılamış durumda. ABD’de açıklanan ekonomik verilerin beklentileri karşılayamaması da, gelecek dönemde yeni paketlere ihtiyaç olabilir algısını gündeme getiriyor. Bu doğrultuda, teşvik paketinin önemi oldukça yüksek. Kısa vade içinde Biden hükümetinin bu paketi yasalaştırması, altın pozitif bir hareketlenme yaratabilir. Hatta ilerleyen dönemde, yeni paketlerin gündeme gelmesi de altın için olumlu yorumlanabilir.

Bu hafta, Fed Başkanı J. Powell yapmış olduğu açıklamasında, güçlü istihdam piyasasından uzakta olduklarını ve salgın bitene kadar destekleyici para politikasını sürdüreceklerini ifade etti. Hazine Bakanı J. Yellen ise, teşvik paketinin bir an önce geçirilmesini istediğini ve bu doğrultuda ABD’nin tam istihdama 2022 yılında ulaşabileceğini belirtti.

Gelen açıklamalara bakıldığında, paketin acil bir şekilde sonuç vermesi gerekiyor. Aksi takdirde, ekonomi üzerindeki olumsuz görünümün sürmesi beklenebilir. Bugün için risk iştahı zayıf, ABD vadelileri ve Avrupa borsalarında düşüşler görülüyor, Çin’de piyasalar tatil olduğu için sabah Asya’da işlem hacmi zayıftı. Bugün için açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, teşvik paketine dair olası açıklamalar piyasaların gündeminde olabilir. Ayrıca, eski ABD Başkanı Trump’ın azil süreci de devam ediyor, bu konuda yakından izlenmeli.

Teknik olarak, ons altın için 1810 dolar desteğinden sonra 1798 – 1782 dolar destekleri karşımıza çıkıyor. Altın bu desteklerin altında güçlü kapanışlar yapmazsa yerini tepki alımlarına bırakabilir. Yukarıda ise 1830 – 1845 dolar ara dirençleri izleniyor. Bu hafta içerisinde 1855 dolar direncine doğru yükselmişti ancak yine başarısız kalmıştı. Dolayısıyla altın 1855 dolar direncini aşabilirse yükselişini güçlendirebileceğini düşünüyorum. Bu direnci kıramadığı müddetçe zayıf seyir devam edebilir.

Gram altın yatırımcıları, Dolar/TL ve ons altındaki gevşeme nedeniyle gram altında da aşağı yönlü bir seyir izleniyor. Bu süreçte ons altın daha oynak olduğu için yakından izlenmeli. Ons altın belirttiğim dirençleri kırabilirse, gram altının da yükselişini destekleyebilir. Aksi senaryoda, gram altının da zayıf seyrini sürdürmesini bekleyebilirim. Piyasada oynaklık yüksek olduğu için verilerden ziyade haber akışlarını yakından takip etmenizde yarar var.

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