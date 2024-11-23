2025'e kadar altın sahibi olmak için dört büyük neden

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Altın bir yıldan uzun bir süredir en iyi haftasını geçirme yolunda ilerliyor ve UBS değerli metalin daha da ilerleyeceğini düşünüyor. Cuma günü spot altın, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla yaklaşık yüzde 1 yükseldi.



Bloomberg'in haberine göre, bu durum altının haftalık kazancının yüzde 5'in üzerine çıkmasına yardımcı oldu ve Ekim 2023'ten bu yana en büyük haftalık yüzde artışını gerçekleştirme yolunda ilerliyor.

Ekim ayı sonunda rekor seviyelere ulaşan altın, başkan seçilen Donald Trump'ın Beyaz Saray zaferinin ardından Kasım ayında yaklaşık yüzde 2 düştü, ancak yine de bu yıl yüzde 30'dan fazla yükseldi



Ancak UBS Global Varlık Yönetimi stratejisti Sagar Khandelwal Perşembe günü yayınladığı bir raporda, külçe altının mevcut fiyatlardan bile daha fazla koşması için hala yer olduğunu söyledi. Khandelwal, artan jeopolitik belirsizliğin altını gelecek yıl daha da yukarı çekebilecek katalizörlerden yalnızca biri olduğunu belirtti.



İkinci olarak, küresel faiz oranı düşürme döngüsü de 2025'e kadar uzanacak ve bu da daha yüksek altın fiyatlarının bir başka itici gücü olarak hizmet edecek. Piyasalar önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi muhtemel faiz indirimlerinin sayısı konusunda daha temkinli davransa da bu durum geçerli. CME Group'un FedWatch aracı, piyasanın önceki beklentilere kıyasla gelecek yılın sonuna kadar üç çeyrek puanlık indirime eşdeğer bir fiyatlama yaptığını gösteriyor.

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Üçüncü olarak, UBS stratejisti altın borsa yatırım fonlarına daha fazla giriş olduğunu belirtti. Üçüncü çeyrekte, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana altın ETF'lerine en fazla yeni paranın aktığını söyledi. Ayrıca, merkez bankalarının rezervlerini dolardan uzaklaştırma çabasının da altın için ek bir destek sağlayabileceğini kaydetti.



Khandelwal, “Merkez bankaları ve özel varlık yöneticileri arasındaki dolarsızlaşma eğiliminin devam etmesini bekliyoruz. Merkez bankalarının 2024 yılında yaklaşık 900 metrik ton altın satın alacağını tahmin ediyoruz ve bu hacimler önceki on yılın ortalaması olan yılda yaklaşık 325 metrik tonun oldukça üzerinde sürdürülebilir.” dedi.